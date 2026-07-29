Xe máy xăng đồng loạt giảm giá, xe tay ga cao cấp hạ sâu đến 15 triệu đồng

Ghi nhận của PV VietNamNet tại các đại lý ở Hà Nội ngày 27-28/7 cho thấy thị trường xe máy xăng tiếp tục có xu hướng giảm giá sâu nhằm kích cầu. Có hơn 20 mẫu xe thuộc các thương hiệu Honda, Yamaha, Piaggio, Vespa được các đại lý điều chỉnh giá, trong đó nhóm xe tay ga chiếm gần như toàn bộ các chương trình ưu đãi, còn xe số phổ thông cơ bản giữ nguyên giá bán.

Nhóm xe tay ga cao cấp Piaggio và Vespa ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường với 11 mẫu xe được điều chỉnh. Tại một số đại lý như Piaggio Xuân Cầu, Piaggio Mê Linh..., mẫu xe tay ga Piaggio Medley 150 giảm 15 triệu đồng, còn 81,8 triệu đồng; Medley 125 giảm 10 triệu đồng, còn 70 triệu đồng.

Piaggio Medley sử dụng động cơ i-Get, làm mát bằng dung dịch, có khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe ghi điểm nhờ cốp rộng, phanh ABS hai kênh và cảm giác lái ổn định, nhưng có nhược điểm là chi phí bảo dưỡng, phụ tùng cao hơn xe Nhật và khả năng giữ giá chưa thực sự tốt.

Tương tự, mẫu xe Piaggio Liberty S 125 cũng được điều chỉnh giảm sâu đến 12 triệu đồng, kéo giá bán hiện xuống còn 45,9 triệu đồng. Mẫu xe này sử dụng động cơ i-Get 125cc, làm mát bằng gió, khá tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp di chuyển trong đô thị. Tuy nhiên, công suất chỉ ở mức đủ dùng, cốp xe không quá rộng và chi phí bảo dưỡng cao hơn một số đối thủ Nhật Bản.

Nhóm xe tay ga cao cấp Piaggio và Vespa ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường với 11 mẫu xe được điều chỉnh. Ảnh: Piaggio Xuân Cầu.

Ở thương hiệu Vespa, các mẫu Sprint S ABS 150, GTS Super Sport ABS 150 cùng giảm 7 triệu đồng, kéo giá xe xuống lần lượt 90,8 triệu đồng và 130 triệu đồng. Năm mẫu Sprint S 125, Sprint Tech 125, Primavera S ABS 125 và Primavera RED 125 cũng giảm khoảng 6-7 triệu đồng.

Xếp sau Piaggio/Vespa là hãng Yamaha với 5 mẫu xe được ưu đãi từ 1,7-2,5 triệu đồng. Trong đó, tại một đại lý Yamaha ở Lê Văn Lương, Hà Nội, mẫu Yamaha NMAX đang được giảm mạnh nhất 2,5 triệu đồng, còn 66,5 triệu đồng.

Yamaha NMAX sử dụng động cơ Blue Core 155cc VVA, làm mát bằng dung dịch, cho khả năng tăng tốc tốt và vận hành ổn định trên cả đường phố lẫn đường trường. Mẫu xe có nhiều trang bị như phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS nhưng thiết kế thân xe khá lớn nên kém linh hoạt khi di chuyển trong phố đông.

Yamaha Grande hiện có giá bán thực tế khoảng 45 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với giá đề xuất hãng. Tuy nhiên, mức giảm này thấp hơn 3 triệu đồng so với tháng trước. Grande sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời và cốp chứa đồ dung tích lớn, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc của mẫu xe này không phải là điểm mạnh so với một số đối thủ cùng dung tích động cơ.

Mẫu xe tay ga quốc dân Yamaha Grande giảm 2 triệu đồng. Ảnh: Y Nhuỵ

Yamaha Gear 125 Hybrid giảm 1 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn khoảng 29 triệu đồng với bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ Blue Core 125cc, khoảng sáng gầm cao và sàn để chân rộng. Trang bị trên Gear ở mức cơ bản.

Yamaha Gear 125 Hybrid giảm 1 triệu đồng. Ảnh: Yamaha Lê Văn Lương

Hai mẫu NVX và FreeGo cùng giảm 1,7 triệu đồng, còn lần lượt khoảng 53,6 triệu đồng và 28,6 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda có khoảng 8 mẫu xe tay ga được điều chỉnh giảm nhưng mức ưu đãi thấp hơn, phổ biến từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Ghi nhận tại đại lý Head Honda Thắng Lợi trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, mẫu xe Honda SH Mode giảm mạnh nhất từ 2,5-3 triệu đồng, giá xe tại đại lý hiện rơi vào khoảng 58-64 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc, bánh trước 16 inch và trang bị hệ thống khóa thông minh.

Xe tay ga tầm trung Honda Lead giảm 1,5-2 triệu đồng, còn 39,6-46 triệu đồng tùy phiên bản; SH 125 giảm khoảng 2 triệu đồng, còn 80-90,5 triệu đồng; SH 160 giảm khoảng 1,5 triệu đồng, còn 99-110 triệu đồng. Các phiên bản SH được trang bị động cơ eSP+, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên một số phiên bản và cổng sạc USB. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, xe tay ga quốc dân Vision giảm khoảng 1-1,8 triệu đồng, xuống 31,9-36,2 triệu đồng; Air Blade 125 giảm khoảng 1 triệu đồng, còn 44-49 triệu đồng, trong khi Air Blade 160 giảm khoảng 500.000 đồng, còn 58-60 triệu đồng. Trái với nhóm xe tay ga, các mẫu xe số như Wave Alpha, Wave RSX và Future vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định.

Bước sang tháng 8, thị trường xe máy được dự báo sẽ sôi động hơn khi nhu cầu mua sắm phục vụ năm học mới tăng lên. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều đại lý nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục duy trì các chương trình giảm giá để kích cầu, đặc biệt ở nhóm xe tay ga và những mẫu cần đẩy hàng tồn kho.