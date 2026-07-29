Mazda CX-5 Hybrid liệu có thể trở thành mẫu SUV hybrid đáng lái nhất phân khúc?

Mẫu SUV Mazda CX-5 Hybrid dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau với mục tiêu mang lại cảm giác lái thú vị hơn so với đối thủ lớn nhất là Toyota RAV4. Sự khác biệt chính nằm ở hệ truyền động, khi RAV4 Hybrid thường bị đánh giá thiếu cảm xúc lái do sử dụng hộp số e-CVT, một đặc trưng của nhiều mẫu xe hybrid Toyota.

Mazda CX-5 Hybrid mang đến rất nhiều kỳ vọng.

Trong khi đó, với triết lý “jinba ittai” (hay “người lái và chiếc xe là một”), Mazda đã quyết định phát triển hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới cho CX-5, thay vì tiếp tục sử dụng công nghệ từ Toyota như trên mẫu CX-50 ở một số thị trường. Hệ truyền động mới mang tên Mazda Hybrid sẽ kết hợp với động cơ xăng thế hệ mới Skyactiv-Z do chính Mazda phát triển, điều này giúp công ty kiểm soát hoàn toàn cách vận hành của hệ thống hybrid và giữ được chất lái đặc trưng.

Theo Mazda, công ty muốn tự phát triển công nghệ hybrid để hiểu sâu hơn và tạo ra hệ truyền động phù hợp nhất với triết lý thương hiệu. Hệ thống hybrid mới sẽ sử dụng cấu trúc truyền động trực tiếp, kết nối trực tiếp tới hộp số, mang lại phản hồi chân ga tự nhiên và cảm giác tăng tốc tuyến tính hơn. Đại diện công ty cũng xác nhận rằng phiên bản hybrid sẽ không sử dụng hộp số CVT, một yếu tố quan trọng giúp CX-5 nổi bật trong phân khúc hybrid phổ thông.

Skyactiv-Z chính là vũ khí lợi hại nhất mà Mazda đã đặt niềm tin.

Dù chưa công bố chi tiết, nhiều khả năng CX-5 Hybrid sẽ trang bị hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive, một phần quan trọng trong trải nghiệm lái của Mazda. Động cơ Skyactiv-Z mới cũng được kỳ vọng cải thiện đáng kể hiệu suất nhiên liệu và giảm lượng khí thải, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe như Euro 7 tại châu Âu và LEV4/Tier 4 tại Bắc Mỹ, đồng thời duy trì công suất cao.

Mazda còn khẳng định hệ truyền động hybrid mới có thể đạt hiệu suất ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua động cơ tăng áp 2.5L turbo G35 trước đây, một điều hiếm thấy trong phân khúc hybrid phổ thông. Theo nhiều nguồn tin, Mazda có thể trang bị hệ truyền động hybrid cho toàn bộ dải sản phẩm CX-5 mới, với mức giá chênh lệch không quá lớn so với phiên bản động cơ xăng.

Xe được cho là sử dụng hộp số CVT giúp nâng cao trải nghiệm lái.

Trong trường hợp giữ được mức giá hợp lý, CX-5 Hybrid không chỉ trở thành một trong những mẫu SUV hybrid dễ tiếp cận nhất mà còn là một trong những mẫu xe thú vị nhất để cầm lái trong phân khúc.

Cuối cùng, Mazda CX-5 Hybrid dự kiến sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Mỹ vào năm tới trước khi mở rộng sang các thị trường khác.