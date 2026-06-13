Đổ xăng E10, các chế độ lái thông minh trên Xforce và Seltos có còn "thông minh"?

Sự thật ngã ngửa về khả năng vận hành của hai "vua công nghệ" phân khúc SUV cỡ B khi nuôi bằng xăng sinh học E10. Liệu xe có bị giật cục, yếu đi hay các chế độ lái triệu đô trở thành "vô dụng"?

Nghi vấn đổ xăng E10 làm xe kém "thông minh"?

Trào lưu chuyển dịch sang nhiên liệu xanh đang khiến nhiều chủ xe Mitsubishi Xforce và Kia Seltos tại Việt Nam đứng ngồi không yên. Trên các hội nhóm mạng xã hội, hàng loạt topic nổ ra tranh cãi: “Đổ xăng E10 có làm mất đi độ nhạy của Wet Mode trên Xforce không?”, “Chế độ Sport của Seltos chạy xăng sinh học có bị hụt hơi?”.

Để có câu trả lời khách quan nhất, chúng tôi đã liên hệ với các kỹ sư đại lý và tổng hợp dữ liệu kiểm chứng thực tế. Câu trả lời là: Các chế độ lái thông minh trên cả hai xe vẫn "thông minh" 100% và hoạt động hoàn toàn bình thường!

Bản chất công nghệ: Đầu não ECU không quan tâm bạn đổ xăng gì!

Nhiều tài xế lầm tưởng các chế độ lái (Drive Mode) sẽ can thiệp vào thành phần hóa học của xăng. Thực tế, đây là một thuật toán phần mềm thuần túy:

Mitsubishi Xforce (4 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Mud): Khi bạn bật Wet Mode (Đường trơn trượt), máy tính sẽ ra lệnh cho hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) phanh bớt bánh xe phía trong, đồng thời giảm độ nhạy bướm ga để chống trượt bánh.

Kia Seltos (3 chế độ lái, 3 chế độ địa hình): Khi chuyển sang Sport, hộp số ly hợp kép DCT hoặc tự động 6 cấp sẽ ngâm tua máy cao hơn để xe bốc hơn.

Tất cả các lệnh này được điều khiển bằng chip điện tử dựa trên tốc độ bánh xe, góc vô lăng và lực đạp ga của bạn. Do đó, dù trong bình là xăng RON 95 hay E10, bộ não của Xforce và Seltos vẫn tính toán chính xác tuyệt đối theo lập trình của hãng.

Động cơ Xforce và Seltos "đấu" xăng E10: Ai ngon hơn?

Cả Mitsubishi và Kia đều đã đồng bộ tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cho các dòng xe đời mới tại Việt Nam. Động cơ của hai mẫu xe này được thiết kế bằng vật liệu chống ăn mòn nâng cấp, chịu được hàm lượng cồn lên tới 10% (E10).

Khi xăng E10 vào buồng đốt, một "trí thông minh" khác ở cấp độ động cơ sẽ kích hoạt:

Cảm biến khí thải và cảm biến kích nổ lập tức phát hiện sự thay đổi nồng độ Oxy do cồn Ethanol mang lại.

Bộ điều khiển trung tâm (ECU) tự động điều chỉnh thời điểm đánh lửa sớm hơn và tăng thời gian phun xăng để bù đắp năng lượng.

Bảng cân đo đong đếm hiệu suất thực tế khi chạy xăng E10

Tiêu chí Mitsubishi Xforce (1.5L) Kia Seltos (1.5L / 1.5L Turbo) Độ nhạy chân ga Mượt mà ở dải tốc độ thấp, chế độ Wet bắt đường rất nhạy. Chế độ Sport trên bản Turbo chạy rất bốc nhờ chỉ số Octane của Ethanol cao, chống kích nổ cực tốt. Mức hao xăng Tăng khoảng 2% - 3.5% khi đi phố đông người. Tăng khoảng 2.5% - 4% do đặc tính cồn sinh nhiệt thấp hơn xăng khoáng. Độ êm ái động cơ Máy nổ êm, đều tua, giảm hẳn hiện tượng rần máy khi đỗ đèn đỏ. Cách âm khoang máy tốt, tiếng chuyển số dứt khoát không bị hụt hơi.

Góc nhìn chuyên gia: Lợi và hại tài xế cần phải biết

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc đổ xăng E10 mang lại một lợi ích "ngầm" cực lớn là tự động làm sạch động cơ. Cồn Ethanol là một dung môi tẩy rửa mạnh, giúp đánh bay muội than bám trên đầu kim phun và đỉnh piston của Xforce và Seltos trong quá trình di chuyển. Động cơ sạch giúp các cảm biến đọc dữ liệu chuẩn hơn, xe vận hành trơn tru hơn.

Tuy nhiên, điểm trừ là cồn có tính hút ẩm. Các chuyên gia khuyến cáo:

Nếu xe di chuyển hàng ngày, chạy dịch vụ hoặc đi làm đều đặn: Đổ xăng E10 cực tốt và kinh tế.

Nếu xe mua về để "đắp chiếu", cả tháng mới đi một lần: Nên đổ xăng RON 95 truyền thống để tránh hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong bình chứa nhiên liệu.

Tư vấn nhanh cho bạn

Khi đi phố (Xforce & Seltos): Hãy bật chế độ Normal hoặc Eco. Thuật toán thông minh của xe sẽ siết chặt lượng phun xăng, giúp bạn triệt tiêu khoảng 3% độ hao xăng do cồn gây ra.

Khi đi đường mưa, đèo dốc: Cứ tự tin bật Wet Mode (Xforce) hoặc Traction Mode (Seltos), hệ thống an toàn sẽ bảo vệ bạn hoàn hảo mà không bị ảnh hưởng bởi loại xăng đang dùng.