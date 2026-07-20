KIA Seltos lộ rõ ưu nhược điểm thế nào khi so kè với các đối thủ?

KIA Seltos 2026 (New Seltos) là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt tại Việt Nam có nhiều thay đổi đáng chú ý. Xe sở hữu thiết kế mới theo ngôn ngữ hiện đại của Kia, mang phong cách mạnh mẽ và trẻ trung hơn thế hệ trước. Hiệ Seltos cũng có rất nhiều phiên bản lựa chọn, giá niêm yết từ 549-689 triệu đồng.

Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt mới, hệ thống đèn LED trước sau sắc nét, mâm xe thiết kế lại và khoảng sáng gầm 190 mm linh hoạt. Mẫu xe có đến 9 tùy chọn màu sắc, phù hợp với khách hàng trẻ yêu thích cá tính.

Khoang nội thất được nâng cấp với màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, tạo cảm giác hiện đại. Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi như điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây, HUD, ghế lái chỉnh điện và làm mát ghế trước ở các phiên bản cao. Hàng ghế sau rộng rãi, có thể gập 60:40, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình.

KIA Seltos 2026 được phân phối với 6 phiên bản, mang đến nhiều lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách. Động cơ 1.5L hút khí tự nhiên phù hợp cho việc di chuyển hằng ngày, vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, động cơ 1.5 Turbo công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái thể thao.

Xe sử dụng hộp số CVT hoặc ly hợp kép 7 cấp DCT tùy phiên bản, kết hợp ba chế độ lái và ba chế độ địa hình. Hệ thống an toàn được đánh giá cao với nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đây là một trong những mẫu B-SUV có trang bị an toàn nổi bật trong phân khúc.

Ưu điểm lớn của Seltos là thiết kế bắt mắt, nhiều công nghệ, nội thất hiện đại và danh sách trang bị phong phú. Phiên bản Turbo đặc biệt phù hợp với người thích cảm giác lái mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng.

So với Mitsubishi Xforce, KIA Seltos 2026 có mức giá tương đương, nhưng ghi điểm nhờ nhiều phiên bản lựa chọn, khả năng tăng tốc linh hoạt và cảm giác lái lanh lẹ, đặc biệt ở bản 1.5 Turbo. Trong khi đó, Xforce nổi bật với khoảng sáng gầm 222 mm, phong cách SUV truyền thống và 4 chế độ lái đa địa hình, phù hợp với người thường xuyên di chuyển trên đường xấu.

Còn khi “đối đầu” với Hyundai Creta, Seltos có giá khởi điểm hấp dẫn hơn, kích thước tổng thể lớn hơn, khoang nội thất rộng rãi và sở hữu nhiều công nghệ, màn hình cùng tiện nghi hiện đại hơn. Nhưng Hyundai Creta lại có khoảng sáng gầm 200 mm và thiết kế mềm mại, cân đối, hướng đến khách hàng yêu thích sự nhẹ nhàng.

Trong khi đó, so sánh với Toyota Corolla Cross, Seltos có lợi thế về giá bán, thiết kế trẻ trung và hệ thống tiện ích phong phú trong tầm giá. Ngược lại, Corolla Cross nổi bật nhờ không gian cabin rộng hơn, khả năng giữ giá tốt và tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt ở phiên bản Hybrid.

Tuy nhiên, một số tính năng cao cấp chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao của KIA Seltos, khiến bản tiêu chuẩn kém hấp dẫn hơn. Hộp số ly hợp kép DCT trên bản Turbo có thể chưa thật sự mượt khi di chuyển thường xuyên trong điều kiện kẹt xe. Không gian hàng ghế sau và khoang hành lý ở mức khá nhưng chưa vượt trội so với một số đối thủ cùng phân khúc.

Mặc dù không tránh khỏi những hạn chế, nhưng nhìn chung, KIA Seltos 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có thiết kế đẹp. Dòng xe này cũng sở hữu nhiều công nghệ, vận hành tốt và trang bị an toàn phong phú.