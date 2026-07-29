Honda trình làng Vario 160 với mâm vàng nổi bật, giá gần 68 triệu đồng

Ở phiên bản 2026 vừa được trình làng, Vario 160 được cập nhật thêm ba lựa chọn màu sắc mới gồm: Đen nhám (Matte Black), Xanh bạc (Silver Blue) và Xám vàng (Gray Gold). Ngoài việc thêm lựa chọn màu mới, mẫu tay ga này vẫn giữ ADN thiết kế cũng như các trang bị được tích hợp trên phiên bản cũ.

Vario 160 2026 vẫn sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 157 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp hệ thống truyền động bằng dây đai, mang lại khả năng vận hành mượt mà và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Hệ thống khung gầm của Vario 160 vẫn giữ nguyên với bộ vành 14 inch ở cả hai bánh. Bánh trước sử dụng lốp không săm kích thước 100/80, trong khi bánh sau được trang bị lốp 120/70 nhằm tăng độ bám đường và sự ổn định khi vận hành. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh cho bánh trước, góp phần nâng cao độ an toàn trong quá trình phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Về hệ thống treo, Honda Vario 160 tiếp tục sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành trong nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Mẫu xe cũng được trang bị hàng loạt tiện ích quen thuộc như khóa thông minh Smart Key với khả năng khởi động không cần chìa, tích hợp chức năng báo động và tìm xe, cổng sạc USB-A phục vụ các thiết bị điện tử, cùng cốp chứa đồ dưới yên dung tích 18 lít, đủ để chứa nhiều vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng.

Các thông số cơ bản của xe vẫn được giữ nguyên với trọng lượng 117 kg, bình nhiên liệu dung tích 5,5 lít và chiều cao yên 778 mm, phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng châu Á. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, trong khi bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số tiếp tục đảm nhiệm việc hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường và các cảnh báo cần thiết.

Tại thị trường Malaysia, Vario 160 2026 được phân phối với mức giá 10.498 ringgit - khoảng 67,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.