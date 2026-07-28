Camry HEV chạy lướt: "Vua giữ giá" hay nỗi ác mộng của thị trường xe cũ?

Xu hướng chuyển dịch sang xe xanh đang tạo nên những cơn địa chấn ngầm trên sàn xe cũ tại Việt Nam. Trong đó, Toyota Camry HEV (Hybrid) nổi lên như một hiện tượng đặc biệt, một mẫu xe từng giữ ngôi "vua giữ giá" giờ đây lại đang đứng trước những định kiến và sự phân hóa sâu sắc giữa thợ xe và người dùng.

Sức hút từ "pháo đài" Hybrid của Toyota

Tại thị trường Việt Nam, Toyota là thương hiệu có công lớn nhất trong việc phổ cập khái niệm xe xăng lai điện không cần sạc (HEV). Hãng xe Nhật Bản đã xây dựng một danh mục sản phẩm Hybrid hùng hậu trải dài khắp các phân khúc. Ở nhóm gầm cao đô thị, Toyota Yaris Cross HEV và Toyota Corolla Cross Hybrid liên tục giữ mạch thanh khoản tốt nhờ mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng (chỉ khoảng 3,7 - 4,3 lít/100km). Ở nhóm xe gia đình, Innova Cross HEV thậm chí còn thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng, đẩy giá xe lướt lên cao.

Đối với phân khúc gầm thấp, bên cạnh Corolla Altis HEV, mẫu sedan hạng D Toyota Camry Hybrid (giá lăn bánh mới hơn 1,6 tỷ đồng) từ lâu đã là hình mẫu của sự sang trọng, bền bỉ và giữ giá dành cho tệp khách hàng doanh nhân. Khi những chiếc Camry HEV chạy lướt xuất hiện tại các salon xe cũ, chúng lập tức thu hút sự chú ý. Về lý thuyết, tỷ lệ khấu hao của Camry Hybrid vẫn thấp hơn các đối thủ thuần xăng cùng đời. Tâm lý "ăn chắc mặc bền" của người Việt giúp mẫu sedan này tạm thời giữ vững vị thế thượng lưu trên sàn giao dịch.

Sức ép công nghệ từ làn sóng e:HEV của Honda

Tuy nhiên, vị thế độc tôn của Camry HEV cũ đang chịu thử thách nghiêm trọng bởi làn sóng công nghệ Hybrid thế hệ mới, nổi bật là bộ ba e:HEV từ đối thủ truyền kiếp Honda: CR-V e:HEV, HR-V e:HEV, và Civic e:HEV.

Khác với hệ thống Hybrid bổ trợ thiên về tính kinh tế của Toyota, công nghệ e:HEV trên các dòng xe Honda ưu tiên dùng mô-tơ điện làm lực truyền động chính trong hầu hết dải tốc độ đô thị, mang lại cảm giác tăng tốc phản hồi tức thì như xe điện thuần túy.

Sự xuất hiện của Civic e:HEV hay CR-V e:HEV trên thị trường xe mới với hàm lượng công nghệ cao, cảm giác lái thể thao và chính sách bảo hành pin dài hạn từ chính hãng đã khiến những người tìm kiếm xe lướt phải đặt lên bàn cân. Một chiếc Camry HEV cũ có mức giá neo cao vô tình bị đẩy vào thế khó khi người mua bắt đầu dịch chuyển gu thẩm mỹ sang những dòng xe lai có trải nghiệm vận hành phấn khích hơn.

Sự bứt phá của xe thuần điện và Hybrid cắm sạc (PHEV)

Nỗi "ác mộng" về thanh khoản của Camry HEV lướt càng lộ rõ khi đặt cạnh sự bứt phá của làn sóng xe thuần điện nội địa là VinFast VF6 và VinFast VF7. Với lợi thế miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, chi phí sạc điện siêu rẻ và hiệu suất vận hành vượt trội (phiên bản VF7 Plus đạt tới 349 mã lực), hai mẫu xe này đang hút trọn tệp khách hàng trẻ tuổi, những người vốn không còn quá mặn mà với kiểu dáng sedan truyền thống.

Song song đó, những mẫu xe khai phá lối đi riêng bằng công nghệ Hybrid cắm sạc như BYD Sealion 6 (cho phép chạy thuần điện khoảng 100km trước khi dùng xăng) cũng đang làm tái định hình hành vi mua sắm của người Việt. Sự đa dạng của thị trường xe mới khiến một chiếc Camry Hybrid cũ, dù tiết kiệm xăng, nhưng lại thiếu đi tính đột phá về mặt công nghệ cắm sạc hay hệ sinh thái thông minh, khiến thời gian nằm chờ tại showroom của dòng xe này bị kéo dài.

Cuộc phòng thủ diện rộng của các cựu vương động cơ đốt trong (ICE)

Không chỉ chịu sức ép từ xu hướng "xanh hóa", Camry HEV lướt còn phải đối đầu trực tiếp với chiến lược kích cầu, giảm giá từ các dòng xe thuần xăng truyền thống có tần suất cân nhắc rất cao tại Việt Nam:

Ở nhóm xe gầm cao: Những dòng C-SUV như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson liên tục dìm giá sàn xe mới xuống mức quá hấp dẫn, trong khi các dòng B-SUV như Mitsubishi Xforce và Hyundai Cretadồn toàn lực vào trang bị an toàn ADAS để đấu lại xe Hybrid đô thị. Sự thực dụng và chi phí thay thế linh kiện phổ thông cực rẻ của nhóm xe gầm cao này khiến một bộ phận khách hàng mua xe cũ "quay xe", từ bỏ ý định sở hữu xe Hybrid cũ vốn có chi phí đầu tư ban đầu cao.

Ở nhóm xe sedan: Người em Mazda3 với thiết kế Kodo thanh lịch và giá bán dễ tiếp cận vẫn là rào cản lớn trên thị trường gầm thấp, lấy đi không ít khách hàng trung dung vốn đang phân vân về mặt tài chính trước những chiếc sedan Hybrid đắt đỏ.

Có thực sự là "ác mộng"?

Bản chất Camry HEV chạy lướt không phải là một "nỗi ác mộng" về chất lượng, mà nó là một "bài toán cân não" về tính kinh tế trên thị trường xe cũ. Đối với người mua, dòng xe này mang lại giá trị sử dụng tuyệt vời, không gian rộng rãi, cách âm hàng đầu, không lo trạm sạc và tiết kiệm đến 40% chi phí nhiên liệu so với bản thuần xăng.

Thế nhưng, đối với các chủ salon, đây lại là dòng xe "ngại ôm" vì hai lý do cốt lõi, tâm lý e ngại tuổi thọ pin của người tiêu dùng Việt Nam khi mua xe cũ, và sự trượt giá khó lường trước làn sóng giảm giá của xe mới.

Camry HEV lướt giờ đây không còn là canh bạc "chắc thắng" mua đi bán lại không lỗ. Đây là mẫu xe dành riêng cho những khách hàng thực sự am hiểu công nghệ, mua xe để phục vụ trải nghiệm bản thân thay vì tính toán giá trị thanh khoản sau vài năm sử dụng.