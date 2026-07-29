Honda trình làng mô tô mới dành riêng cho dân mê phượt, đậm chất Dakar

Đây là sản phẩm hướng đến phân khúc adventure cỡ nhỏ nhưng được xây dựng theo triết lý của những mẫu xe rally đường trường, kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày, chinh phục địa hình và phục vụ các chuyến touring đường dài. XR300 Rally được phát triển trên cùng nền tảng với XR300L, tuy nhiên phiên bản Rally được định hướng rõ ràng cho nhu cầu Adventure Touring.

XR300 Rally sở hữu bộ quây trước kích thước lớn, kính chắn gió cao cùng thân xe mang nhiều đường nét lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua Dakar của Honda. Thiết kế phần đầu cũng được làm mới theo hướng hiện đại và gọn gàng hơn, khác biệt hoàn toàn với kiểu đèn pha bất đối xứng đặc trưng trên CRF300 Rally. Tư thế lái, yên xe và các chi tiết bảo vệ thân xe đều được tối ưu nhằm mang lại sự thoải mái trong những hành trình kéo dài nhiều giờ, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường nhựa lẫn những cung đường đất.

Xe sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 293,5 cc, làm mát bằng không khí kết hợp két làm mát dầu. Khối động cơ này tạo ra công suất khoảng 26,9 PS cùng mô-men xoắn cực đại 26,6 Nm. Việc sử dụng động cơ làm mát bằng không khí giúp kết cấu tổng thể đơn giản hơn, chi phí bảo dưỡng thấp và phù hợp với điều kiện vận hành đa dạng tại nhiều thị trường đang phát triển.

Mẫu adventure mới được trang bị hệ thống treo hành trình dài để tăng khả năng hấp thụ xung động khi di chuyển trên địa hình gồ ghề. Phía sau sử dụng giảm xóc đơn Pro-Link có bình khí, trong khi cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa. Xe còn sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh với khả năng tắt ABS khi vận hành trên đường đất, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) giúp kiểm soát độ bám và hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi tăng tốc trên bề mặt có độ bám thấp.

Bên cạnh khả năng vận hành, Honda cũng bổ sung cho XR300 Rally nhiều tiện ích phục vụ người dùng hiện đại. Xe được tích hợp hệ thống Honda RoadSync, cho phép kết nối với điện thoại thông minh để sử dụng dẫn đường, nhận cuộc gọi, theo dõi tin nhắn và điều khiển phát nhạc ngay trong quá trình di chuyển.

Hiện tại, giá bán của XR300 Rally vẫn chưa được công bố.