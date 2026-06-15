"Tôi muốn bán ngay Xforce Ultimate chỉ sau vài tuần sử dụng"

Trước khi mua xe, tôi đã dành khá nhiều thời gian cân nhắc giữa Mitsubishi Xforce Ultimate và Mitsubishi Xpander Cross. Cả hai đều có mức giá quanh ngưỡng 700 triệu đồng, cùng mang thương hiệu Mitsubishi nên khiến tôi đắn đo không ít.

Cuối cùng, tôi chọn Xforce Ultimate. Lý do rất đơn giản, mẫu xe này có thiết kế trẻ trung hơn, hiện đại hơn và cũng ít bị gắn với hình ảnh xe dịch vụ. Khi nhìn thấy chiếc xe lần đầu tại đại lý, tôi thực sự bị thuyết phục bởi ngoại hình năng động cùng khoang nội thất đẹp mắt.

Mitsubishi Xforce trông trẻ trung, hiện đại nhưng không phải ai cũng phù hợp.

Ngày nhận xe, tôi chở vợ và hai con về quê. Chuyến đi diễn ra rất thoải mái. Xe vận hành êm, tầm nhìn tốt, các trang bị tiện nghi hiện đại khiến cả gia đình đều hài lòng. Khi đó, tôi tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, cảm giác hài lòng ấy không kéo dài được lâu. Chỉ sau vài tuần sử dụng, tôi bắt đầu nhận ra chiếc xe không thực sự phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình mình.

Vấn đề đầu tiên xuất hiện khi ông bà muốn đi cùng trong những chuyến lên thành phố chơi hoặc đi chơi cuối tuần. Gia đình tôi gồm hai vợ chồng, hai con nhỏ, cộng thêm ông bà là đã vượt quá khả năng chở người của một chiếc SUV 5 chỗ. Mỗi lần như vậy, tôi phải tính toán lại.

Ngay cả trong những chuyến đi chỉ có vợ chồng và hai con, khó khăn vẫn còn đó. Nhà tôi có một chiếc xe đẩy em bé loại khá lớn. Dù đã gấp gọn, việc đưa xe đẩy vào khoang hành lý phía sau vẫn không hề dễ dàng. Nhiều lần tôi phải sắp xếp lại đồ đạc rất lâu mới có thể đóng được cửa cốp.

Mỗi dịp từ quê trở lại thành phố, gia đình thường mang theo khá nhiều đồ. Ngoài vali quần áo còn có các thùng hải sản, trái cây hoặc quà biếu. Khi chất đủ hành lý cho cả nhà, tôi nhận ra không gian chứa đồ của Xforce không rộng rãi như cảm nhận ban đầu.

Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về lựa chọn trước đây. Nếu mua Xpander Cross, có lẽ tôi đã có một phương án phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

Xforce có trang bị cao cấp hơn Xpander Cross, nhưng sẽ vô nghĩa nếu thiếu không gian cho gia đình và hành lý.

Điểm mạnh lớn nhất của Xpander Cross nằm ở tính đa dụng. Khi cần, xe có thể chở đủ 7 người. Trong những dịp cả nhà đi ăn uống, du lịch hoặc đưa ông bà đi chơi, tôi sẽ không phải đau đầu tính toán xem ai đi cùng, ai ở lại.

Ngược lại, khi không sử dụng hàng ghế thứ ba, người dùng hoàn toàn có thể gập xuống để tạo ra một không gian chứa đồ rất rộng. Những chiếc vali lớn, xe đẩy trẻ em hay các thùng hàng cồng kềnh đều có nhiều chỗ để sắp xếp hơn.

Sau vài tuần trải nghiệm, đã có lúc tôi nghĩ đến việc bán chiếc Xforce Ultimate gần như ngay lập tức để chuyển sang Xpander Cross. Cảm giác tiếc nuối xuất hiện khá thường xuyên mỗi khi gia đình phát sinh nhu cầu chở đông người hoặc nhiều hành lý.

Thế nhưng, thực tế lại không đơn giản như vậy. Tôi phải vay ngân hàng khoảng 400 triệu đồng để mua xe. Khoản tiền trả góp hàng tháng đã là áp lực không nhỏ. Nếu bán xe chỉ sau vài tuần sử dụng, tôi sẽ mất thêm vài chục triệu đồng do khấu hao và các chi phí liên quan.

Khoản tiền ấy không hề nhỏ với điều kiện tài chính của gia đình tôi. Vì thế, dù đôi lúc chưa hài lòng, tôi vẫn phải tiếp tục sử dụng chiếc xe hiện tại thay vì đổi sang một mẫu xe khác.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng câu chuyện này chỉ phản ánh trường hợp cá nhân. Gia đình tôi có nhu cầu khá đặc biệt khi thường xuyên chở nhiều hành lý, đưa ông bà đi cùng hoặc đi xa với số lượng đồ đạc lớn.

Nếu gia đình chỉ có hai vợ chồng và một hoặc hai con nhỏ, chủ yếu di chuyển trong thành phố hoặc du lịch ngắn ngày, Xforce vẫn là một mẫu xe rất đáng cân nhắc. Xe đẹp, hiện đại, nhiều công nghệ và mang lại cảm giác sử dụng dễ chịu.

Sai lầm của tôi không nằm ở chất lượng sản phẩm, mà nằm ở việc đánh giá chưa đầy đủ nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình trước khi xuống tiền. Sau trải nghiệm này, tôi hiểu rằng một chiếc xe phù hợp không nhất thiết phải là chiếc xe đẹp nhất hay nhiều công nghệ nhất. Quan trọng hơn cả là khả năng đáp ứng đúng nhu cầu trong nhiều năm sử dụng, đặc biệt độ rộng của không gian.

Nếu được quay lại thời điểm lựa chọn, có lẽ tôi sẽ nghiêng nhiều hơn về Xpander Cross. Một chiếc MPV đa dụng đôi khi không hấp dẫn bằng SUV về mặt hình ảnh, nhưng lại phù hợp hơn với những gia đình đông thành viên và thường xuyên mang theo nhiều hành lý giống như nhà tôi.

* Bài chia sẻ góc nhìn riêng của độc giả Phạm Văn Tân (TP.HCM)