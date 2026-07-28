Loạt xe 7 chỗ hybrid tiết kiệm nhiên liệu tại Việt Nam

Innova Cross 2.0HEV sở hữu cấu hình 7 chỗ với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh và màn hình đa thông tin TFT 7 inch. Hàng ghế thứ hai được thiết kế dạng ghế thương gia, có khả năng chỉnh điện 4 hướng, đệm chân chỉnh điện 2 hướng và tựa tay, nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Các trang bị tiện nghi trên xe gồm màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử và cốp điện.

Toyota Innova Cross 2.0HEV sử dụng động cơ xăng M20A-FXS dung tích 1.987 cc kết hợp với mô-tơ điện, hộp số tự động vô cấp E-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ xăng cho công suất tối đa 112 kW (150 mã lực), mô-men xoắn 188 Nm; mô-tơ điện có công suất 83 kW và mô-men xoắn cực đại 206 Nm. Xe có 3 chế độ lái, và mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 4,92 lít/100km.

Về an toàn, Innova Cross 2.0HEV được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense gồm cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC) và đèn chiếu xa tự động (AHB). Ngoài ra, xe còn có cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera toàn cảnh 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát ổn định và 6 túi khí.

Giá niêm yết của Toyota Innova Cross 2.0HEV là 960 triệu đồng.

2. Kia Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S

Kia Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S là phiên bản hybrid của mẫu MPV cỡ lớn, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu về không gian rộng, nhiều tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Với giá niêm yết 1,719 tỷ đồng, phiên bản Signature 7S được trang bị nhiều tiện nghi như ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, ghế hành khách chỉnh điện và hàng ghế thứ hai dạng VIP Lounge chỉnh điện. Khoang nội thất có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, màn hình đa thông tin 4,2 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa với cửa gió phía sau, đèn viền nội thất, rèm che nắng, gương chống chói tự động, chìa khóa thông minh và phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold.

Kia Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S sử dụng hệ truyền động SmartStream 1.6T HEV, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L với mô-tơ điện và pin Lithium-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh. Tổng công suất của hệ thống đạt 242 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe có bốn chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport và Smart, đồng thời được trang bị các công nghệ hỗ trợ vận hành như E-Ride, E-Handling và E-EHA. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố của phiên bản hybrid khoảng 4,8 lít/100 km.

Về an toàn, mẫu MPV này có các tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA 1.5, cảnh báo điểm mù BCA, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA, hỗ trợ giữ làn đường LKA, hỗ trợ theo làn đường LFA, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo người lái mất tập trung và hỗ trợ mở cửa an toàn SEA. Ngoài ra, xe còn có hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi và 8 túi khí.

3. Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV 7 chỗ sử dụng công nghệ hybrid nhẹ, tập trung vào tính thực dụng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá rẻ. Xe có giá niêm yết 599 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc cho kinh doanh dịch vụ phổ thông.

Khoang nội thất của xe được thiết kế theo hướng đơn giản, thực dụng. Một số trang bị đáng chú ý gồm màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, vô-lăng tích hợp nút bấm, khởi động bằng nút bấm và hệ thống kiểm soát hành trình.

Về vận hành, Suzuki XL7 Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L VVT kết hợp hệ thống mild-hybrid gồm máy phát điện khởi động tích hợp ISG và pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ sản sinh công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Hệ thống hybrid nhẹ không cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện, nhưng hỗ trợ động cơ trong một số điều kiện như khởi động, tăng tốc, qua đó góp phần giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của xe khoảng 5,9-6,39 lít/100 km.

Về an toàn, XL7 Hybrid được trang bị các tính năng như kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe, camera lùi và cảnh báo áp suất lốp.

4. Toyota Alphard HEV

Toyota Alphard HEV thuộc nhóm MPV cao cấp tại Việt Nam, sở hữu cấu hình 7 chỗ cùng hệ truyền động hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tiện nghi và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Với giá niêm yết 4,415 tỷ đồng, mẫu xe nhập khẩu Nhật Bản hướng đến nhóm khách hàng đề cao không gian nội thất, sự thoải mái và các trang bị cao cấp.

Bên trong cabin, xe sử dụng chất liệu da cao cấp, màn hình đa thông tin TFT 12,3 inch, kính trần độc lập và hệ thống điều hòa tự động 4 vùng. Hàng ghế thứ hai dạng ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng, tích hợp đệm chân chỉnh điện, chức năng massage, sưởi, thông gió, bộ nhớ vị trí và bàn xoay có gương. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 14 inch, dàn âm thanh JBL 15 loa, kết nối điện thoại thông minh, WiFi, HDMI, sạc không dây, cốp điện và cửa sổ chỉnh điện chống kẹt.

Toyota Alphard HEV sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L A25A-FXS với mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất tối đa 185 mã lực, mô-men xoắn 233 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Hệ thống truyền động sử dụng hộp số vô cấp E-CVT, dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe khoảng 5,38 lít/100 km.

Về an toàn, Alphard HEV được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động (DRCC) và đèn chiếu xa thích ứng AHS. Ngoài ra, xe còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera toàn cảnh 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, khung gầm TNGA và 6 túi khí.