VinFast tăng trưởng 112%, Honda tiếp tục dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam

Theo McD, tổng lượng xe máy bán ra tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 1,78 triệu chiếc, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà tăng trưởng hiện tại, đơn vị này dự báo doanh số cả năm 2026 có thể chạm mốc khoảng 4 triệu xe. Trước đó, trong năm 2025, tổng doanh số toàn thị trường đạt khoảng 3,4 triệu xe.

Động lực tăng trưởng của thị trường đến từ việc hầu hết các nhà sản xuất lớn đều ghi nhận doanh số khởi sắc. Trong đó, Honda tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng 8,8%. Yamaha cũng đạt mức tăng 7,7%, nhưng chưa đủ để giữ vững vị trí thứ hai. Đáng chú ý, VinFast bứt phá mạnh với mức tăng trưởng lên tới 112% trong nửa đầu năm 2026, qua đó vượt Yamaha để trở thành hãng xe máy có doanh số lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM - gồm 5 hãng là Honda, Piaggio, Yamaha, Suzuki và SYM) cho biết doanh số bán hàng trong quý II/2026 đạt 638.431 xe, nâng tổng doanh số lũy kế 6 tháng đầu năm lên 1.367.552 xe. So với số liệu của McD, các doanh nghiệp ngoài VAMM đã bán được khoảng 412.448 xe trong cùng kỳ. Nhóm này bao gồm xe máy xăng nhập khẩu tư nhân và xe máy điện của các thương hiệu như VinFast, Yadea, Dat Bike,...

Hiện nay, phần lớn thành viên VAMM vẫn tập trung kinh doanh xe máy sử dụng động cơ xăng. Điều này đồng nghĩa xe máy xăng vẫn giữ vai trò chủ đạo trên thị trường, chiếm hơn 76,8% tổng doanh số trong nửa đầu năm 2026, dù phân khúc xe máy điện đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý.