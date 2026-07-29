Đây là 3 mẫu SUV chạy động cơ Hybrid đáng mua hiện nay

Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid có giá đề xuất từ 865 triệu đồng, sở hữu ngoại thất hiện đại với lưới tản nhiệt tổ ong mới, kính trần toàn cảnh và cốp điện rảnh tay, mang đến diện mạo sang trọng cùng sự tiện lợi khi sử dụng. Khoang nội thất được thiết kế rộng rãi với ghế bọc da cao cấp, sạc không dây và khoang hành lý 440 lít có hàng ghế sau gập 60:40, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của gia đình.

Xe sử dụng hệ truyền động Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L 2ZR-FXE và mô-tơ điện, cho khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số Hybrid cùng nền tảng khung gầm TNGA giúp tăng độ ổn định, mang lại cảm giác lái thoải mái và linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá.Toyota Corolla Cross Hybrid được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường.

Bên cạnh đó, xe còn có phanh hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đèn chiếu xa tự động, nâng cao sự an toàn trong quá trình vận hành. Với thiết kế hiện đại, công nghệ Hybrid tiên tiến, tiện nghi đầy đủ và hệ thống an toàn toàn diện, Toyota Corolla Cross Hybrid là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày và những chuyến đi gia đình.

Honda CR-V e: HEV RS

Honda CR-V e: HEV RS có giá đề xuất từ 1,25 tỷ đồng, nổi bật với thiết kế ngoại thất thể thao, sang trọng cùng lưới tản nhiệt polygon, đèn LED trước/sau sắc sảo tạo diện mạo mạnh mẽ và cuốn hút. Không gian nội thất rộng rãi, cao cấp với ghế da dập nổi lôgô RS, đèn viền nội thất, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và hệ thống chuyển số nút bấm hiện đại. Xe được trang bị nhiều tiện nghi như âm thanh BOSE 12 loa, khóa thẻ từ thông minh, ghế lái nhớ vị trí và kết nối Honda CONNECT, mang đến trải nghiệm lái tiện nghi.

Phiên bản CR-V e: HEV RS sử dụng hệ truyền động Hybrid 2.0L Atkinson kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 204 mã lực, vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Khung gầm cứng cáp cùng khả năng tăng tốc êm ái giúp xe ổn định và an toàn trên mọi hành trình.

Xe sở hữu nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như HUD, camera 360, cảm biến đỗ xe, đèn vào cua chủ động, 8 túi khí và gói Honda SENSING hỗ trợ lái toàn diện. Honda CR-V e RS là mẫu SUV hiện đại, kết hợp thiết kế đẳng cấp, công nghệ Hybrid tiên tiến, tiện nghi cao cấp và khả năng bảo vệ tối ưu cho người dùng.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid được phân phối với giá niêm yết 1,369 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Xe sở hữu ngoại thất vuông vức mạnh mẽ với đèn LED chữ H, đèn pha LED Matrix, mâm hợp kim 21 inch và cửa hậu điện thông minh, tạo nên diện mạo đậm chất SUV cao cấp. Khoang nội thất rộng rãi 6 hoặc 7 chỗ, trang bị ghế da cao cấp, màn hình kép 12,3 inch, âm thanh Bose, cửa sổ trời Panorama và sạc không dây kép, mang lại trải nghiệm tiện nghi cho cả gia đình.

Santa Fe Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 231 mã lực, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu khoảng 6,7L/100 km và có tùy chọn dẫn động AWD. Khả năng vận hành ổn định, tăng tốc mượt mà cùng sức kéo lên đến 900 kg giúp xe đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Xe được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hiện đại như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Hyundai Santa Fe Hybrid là mẫu SUV gia đình nổi bật với thiết kế sang trọng, công nghệ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi cao cấp và hệ thống an toàn toàn diện.