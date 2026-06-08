4 thói quen chủ xe nên thay đổi ngay khi chuyển sang dùng xăng E10

Xăng sinh học có nhiều đặc tính khác biệt với xăng khoáng

Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học (xăng E5 và E10) là hỗn hợp giữa ethanol sinh học (E100) và xăng nền với tỷ lệ phối trộn theo khối lượng E100/xăng nền lần lượt là 4-7.5% (E5) và 8-10% (E10).

Bộ Công Thương khẳng định, hiện nay, hầu hết các loại xe máy và ô tô đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10, ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 và một số ít xe máy đời cũ chưa khẳng định sự tương thích với E10.

Các động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng... sản xuất những năm gần đây cũng đều tương thích với xăng E10.

Bộ Công Thương khẳng định hầu hết ô tô xe máy đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong bối cảnh toàn thị trường đã chuyển sang phân phối lưu thông xăng E10, các chủ xe cần nắm vững các nguyên tắc chăm sóc và bảo dưỡng cần thiết để động cơ xe tương thích với xăng sinh học mới.

Trao đổi với PV VietNamNet dưới khía cạnh người dùng, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho rằng, do xăng sinh học có một số đặc tính khác biệt so với xăng khoáng RON 95 trước đây, người dùng ô tô, xe máy nên chú ý điều chỉnh một số thói quen để tránh ảnh hưởng đến xe khi chuyển đổi nhiên liệu.

Cụ thể như sau:

- Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu thường xuyên hơn

Theo kỹ sư Đại, ethanol với đặc tính dung môi và khả năng tẩy rửa mạnh hơn xăng khoáng truyền thống, E10 có thể làm bong tróc cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình nhiên liệu và đường ống, kéo theo nguy cơ gây tắc nghẽn kim phun hoặc giảm hiệu suất buồng đốt.

Vì vậy, các bộ phận như kim phun, lọc xăng, bơm nhiên liệu và buồng đốt cần được kiểm tra, vệ sinh định kỳ với tần suất cao hơn so với trước đây.

Việc chủ động bảo dưỡng không chỉ giúp duy trì khả năng phun nhiên liệu chính xác, đảm bảo động cơ vận hành ổn định mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ hệ thống nhiên liệu, hạn chế các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng lâu dài.

Các chuyên gia cũng lưu ý ethanol có thể làm một số vật liệu cao su hoặc nhựa đã lão hóa xuống cấp nhanh hơn. Vì vậy, việc bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu đúng hạn hoặc sớm hơn so với trước đây là cần thiết, đặc biệt với những phương tiện đời cũ, đã sử dụng nhiều năm.

- Hạn chế để xe lâu ngày không sử dụng

Ethanol trong xăng sinh học có khả năng hút ẩm từ không khí cao hơn so với xăng khoáng truyền thống. Đối với những xe ít sử dụng, việc đổ đầy bình E10 rồi để xe “đắp chiếu" cả tháng có thể khiến nhiên liệu bị biến chất, giảm khả năng cháy và hình thành cặn trong hệ thống nhiên liệu.

Theo kỹ sư Đại, chủ xe không nên để phương tiện "lạnh máy" quá 3-4 tuần liên tục. Nếu có điều kiện, chủ xe nên khởi động và đưa xe vận hành quãng ngắn định kỳ. Điều này giúp động cơ đạt nhiệt độ vận hành tiêu chuẩn, đồng thời hỗ trợ bôi trơn các chi tiết cơ khí hiệu quả hơn.

Trong trường hợp bất khả kháng buộc phải cất giữ xe dài ngày, người dùng có thể cân nhắc bổ sung phụ gia ổn định nhiên liệu, nhưng cần nghiên cứu kỹ theo khuyến cáo của nhà sản xuất để phù hợp với xe.

- Không nên đổ xăng quá đầy bình

Đổ đầy bình nhiên liệu là thói quen phổ biến của người dùng ô tô, xe máy tại Việt Nam, nhằm hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, với xăng E10, đây không phải cách sử dụng được khuyến khích.

Do chứa ethanol, xăng sinh học có khả năng giãn nở và bay hơi mạnh hơn trong điều kiện nhiệt độ cao. Việc đổ xăng quá đầy có thể khiến nhiên liệu tràn sang hệ thống thu hồi hơi xăng hoặc làm gia tăng áp suất trong bình chứa.

Không chỉ gây hao hụt nhiên liệu, tình trạng này về lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát khí thải trên các mẫu ô tô đời mới.

- Lựa chọn cây xăng uy tín

Nếu trước đây nhiều người có thói quen đổ xăng ở bất kỳ cây xăng nào tiện đường, thì với xăng E10, việc lựa chọn điểm tiếp nhiên liệu uy tín trở nên quan trọng hơn rõ rệt.

Do ethanol có đặc tính hút ẩm, xăng E10 dễ bị ảnh hưởng bởi hơi nước và tạp chất nếu quá trình lưu trữ, bảo quản tại trạm xăng không đảm bảo tiêu chuẩn. Điều này có thể làm giảm chất lượng nhiên liệu và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của động cơ.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên ưu tiên đổ xăng tại những hệ thống phân phối lớn, có lưu lượng khách ổn định, giúp nhiên liệu được luân chuyển thường xuyên, hạn chế tình trạng tồn kho lâu ngày.

Việc lựa chọn đúng điểm bán không chỉ giúp đảm bảo chất lượng E10 luôn đạt chuẩn mà còn góp phần bảo vệ hệ thống nhiên liệu và duy trì độ bền động cơ trong quá trình sử dụng lâu dài.