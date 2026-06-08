Honda BR-V và các mẫu MPV thích ứng xăng E10, giá từ 475 triệu đồng

Honda BR-V

Honda BR-V là mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ với không gian linh hoạt và tiện nghi. Xe có hai phiên bản: BR-V G à BR-V L, giá niêm yết lần lượt là 582 triệu đồng và 642 triệu đồng.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Kết hợp với khối động cơ này là loại hộp số vô cấp CVT, BR-V mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,4–6,7 lít/100 km tùy điều kiện vận hành. Dòng MPV này có thể sử dụng xăng sinh học E10 chỉ cần bảo đảm nhiên liệu có chỉ số octan theo đúng lưu ý.

Ngoại thất nổi bật với đèn LED, mâm hợp kim 17 inch và thiết kế thể thao, hiện đại. Nội thất bọc da cao cấp, màn hình cảm ứng 7 inch cùng đồng hồ TFT 4,2 inch đa thông tin. Xe được trang bị gói an toàn Honda SENSING, giúp bảo vệ cả gia đình trên mọi hành trình.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2026 là mẫu MPV 7 chỗ nổi bật với thiết kế hiện đại, gầm cao 205–225 mm và phong cách lai SUV mạnh mẽ. Dòng xe này đa dạng các phiên bản, có giá niêm yết khởi điểm từ 560 triệu đồng.

Xe Xpander sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước, Xpander vận hành ổn định và bền bỉ. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,1–6,9 lít/100 km, phù hợp cho cả nhu cầu gia đình và kinh doanh dịch vụ. Xpander hiện nay hoàn toàn tương thích với loại xăng sinh học E10.

Không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi với các hàng ghế gập linh hoạt, đáp ứng tốt những chuyến đi dài.Xe được trang bị màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa hàng ghế sau và nhiều tiện ích hiện đại. Hệ thống an toàn gồm cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và khung xe RISE chắc chắn.

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer 2026 sở hữu thiết kế MPV lai SUV hiện đại với khoảng sáng gầm 205 mm và ngoại hình mạnh mẽ, trẻ trung. Starger có giá niêm yết từ 475 triệu đồng.

Dòng xe MPV này của Hyundai sử dụng động cơ xăng SmartStream G1.5L, sử dụng xăng E10 tốt, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Kết hợp hộp số iVT (CVT) giả lập 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước, Stargazer vận hành êm ái và linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,1–6,8 lít/100 km, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển đô thị và đường dài.

Nội thất 7 chỗ rộng rãi với cấu hình ghế linh hoạt, màn hình kép 10,25 inch và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như điều hòa tự động, sạc không dây, phanh tay điện tử và cổng sạc USB Type-C. Phiên bản cao cấp tích hợp gói an toàn Hyundai SmartSense, mang đến sự an tâm cho cả gia đình trên mọi hành trình.