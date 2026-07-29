BYD Sealion 6: Thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp, vận hành tiết kiệm

Ngày 18/4/2025, hãng xe Trung Quốc BYD ra mắt Sealion 6 DM-i Super Hybrid cho thị trường Việt Nam, nhập khẩu từ Thái Lan. Đây cũng là mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên của BYD bán ra tại Việt Nam. Sealion 6 cung cấp hai phiên bản, gồm Dynamic và Premium, tương ứng giá lần lượt 839 và 936 triệu đồng. Với 1.000 khách hàng mua xe đầu tiên, mức giá là 799 và 899 triệu đồng cho từng phiên bản.

Ngoại thất

Tân binh Sealion 6 sở hữu chiều dài x rộng x cao là 4.775 x 1.890 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. Khoảng sáng gầm của Sealion là 173 mm.

Thiết kế của Sealion 6 hiện đại, trẻ trung, nhiều đường nét cắt xẻ nhưng vẫn mang tổng thể hài hòa, đèn pha trước tương đồng mẫu sedan thuần điện Seal ra mắt trước đó.

Những nan tản nhiệt ngang phía trước đầu xe là điểm khác biệt so với những mẫu BYD thuần điện khác. Đèn hậu dạng dải LED vắt ngang toàn bộ thân xe. Cửa sổ trời toàn cảnh, cốp đóng/mở một chạm. Sealion 6 dùng vành 19 inch.

Nội thất

Nội thất Sealion 6 cấu hình 5 chỗ nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí kích thước lớn 15,6 inch và màn hình 12,3 inch sau vô-lăng. Hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Vô lăng BYD Sealion 6 cũng sử dụng chất liệu bọc da thêu chỉ nổi màu xám bạc khá cao cấp. Cả hai phiên bản đều trang bị tính năng điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói thông minh tiếng Anh và tiếng Việt.

Riêng vô lăng phiên bản Premium có thêm các nút điều khiển ADAS cao cấp hơn. Cả hai phiên bản còn trang bị vô lăng điều chỉnh 4 hướng, giúp dễ dàng tìm kiếm tư thế lái tối ưu nhất.

Cả 2 phiên bản BYD Sealion 6 đều sử dụng chung một kiểu trang trí khoang lái. Nhiều chi tiết bọc da thêu chỉ nổi màu nâu, trong khi nhiều chi tiết sơn bạc giả kim loại. Cả hai phiên bản đều trang bị đèn viền nội thất RGB, nhưng duy nhất phiên bản Premium có thể nhấp nháy theo nhạc, mang lại không gian thư giãn hơn.

Hệ thống âm thanh Infinity 10 loa trên bản cao. Điều hòa tự động hai vùng, hai sạc không dây. Xe trang bị hệ thống khóa thông minh, hỗ trợ mở khóa bằng NFC hoặc qua ứng dụng BYD Apps.

Hệ truyền động

BYD trang bị cho Sealion 6 hệ truyền động plug-in hybrid, gồm máy xăng 1.5 (công suất 96 mã lực, mô-men xoắn cực đại 122 Nm) kết hợp với một mô-tơ điện (công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm). Tổng công suất kết hợp 214 mã lực. Hệ thống còn có một mô-tơ nữa làm nhiệm vụ máy phát điện, không dẫn động xe.

Bộ pin BYD Blade dung lượng 18,3 kWh. Phạm vi hoạt động ở chế độ thuần điện EV khoảng 100 km với pin sạc đầy. Dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu 3,5 - 4,7 lít/100 km trên đường hỗn hợp, theo công bố của nhà sản xuất. Nếu mức SoC của pin 70% trở lên, mức tiêu thụ là 1,1 lít/100 km.

BYD công bố quãng đường của Sealion 6 là 1.200 km, nhưng thử nghiệm nội bộ của BYD Việt Nam là hơn 1.700 km cho một bình xăng đầy và pin đầy.

Sealion 6 đi kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW. Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load). Cổng sạc theo xe loại AC Type 2 (6,6 kW) và DC CCS 2 (18kW). Phanh có chức năng tái sinh năng lượng cho pin.

Trang bị an toàn

BYD trang bị cho Sealion 6 công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo chệch làn LDW, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm trước FCW, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha thích ứng, hỗ trợ phanh tự động khi lùi.

Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, camera 360, cảm biến đỗ xe trước/sau, kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, 6 túi khí.

Tương quan thị trường

Sự xuất hiện của Sealion 6 với công nghệ plug-in hybrid cho thấy BYD đã thực tế hơn trong cách tiếp cận thị trường Việt. Xe điện BYD thiếu trạm sạc, nhưng plug-in hybrid lại chưa có nhiều đối thủ, không đòi hỏi trạm sạc nhiều như xe điện và cũng cho khả năng vận hành mượt mà.

Ở phân khúc xe gầm cao cỡ C, tân binh Sealion 6 sẽ cạnh tranh với Honda CR-V e:HEV RS (giá 1,259 tỷ đồng) hay Haval H6 HEV (giá 986 triệu đồng). Cả hai đối thủ cũng nhập khẩu Thái Lan nhưng mức giá của Sealion 6 dễ tiếp cận hơn so với CR-V hybrid và ở ngưỡng giữa trong phân khúc.