Lý do nào khiến Mitsubishi Xforce hụt hơi dù vừa nâng cấp

Trong tháng 5 vừa qua, lô xe Xforce 2026 đã được Mitsubishi đưa về Việt Nam với một số nâng cấp về trang bị, tuy nhiên giá bán lẻ đề xuất cũng có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến sức hút của xe đối với người tiêu dùng.

Sức tiêu thụ của Xfore 2026 không được như mong muốn của Mitsubishi.

Mặc dù là một trong 10 mẫu ô tô được ưa chuộng nhất tại Việt Nam trong tháng 4, doanh số của Xforce lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tháng 5. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu SUV đô thị cỡ B này chỉ bán được 693 chiếc, giảm tới 44% so với tháng trước.

Đáng chú ý, sự suy giảm này diễn ra bất chấp việc lô xe Xforce mới với một số nâng cấp đã được đưa về Việt Nam vào giữa tháng 5 vừa qua. Theo đánh giá, sức tiêu thụ của Xforce mới không đạt như kỳ vọng của nhà sản xuất Nhật Bản.

Các đại lý cho biết nguồn cung hạn chế là một trong những lý do ảnh hưởng đến doanh số, tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính có thể bắt nguồn từ việc lô xe cũ đã bán gần hết. Trong khi đó, dù lô xe mới xuất hiện với một số nâng cấp, giá thành cao đã khiến khách hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cụ thể, Xforce 2026 đã cắt bỏ hai phiên bản giữa (Exceed, Premium) và thay bằng biến thể mới mang tên Luxury. Phiên bản GLX tiêu chuẩn hiện có giá 605 triệu đồng, trong khi biến thể cao cấp nhất (Ultimate) có giá niêm yết 720 triệu đồng, tăng từ 6-15 triệu đồng so với đời cũ.

Toyota Yaris Cross vẫn là ông vua SUV cỡ B thuần xăng.

Để thu hút người mua, ngay khi mở bán, Mitsubishi đã áp dụng ưu đãi, đưa “giá trần” thực tế xuống còn 665 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Ultimate cũ được giảm xuống còn 630 triệu đồng tại đại lý cho đến khi hết hàng.

Trái ngược với sự đi xuống của Mitsubishi Xforce, sức tiêu thụ của hầu hết các mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ B và B+ đều ghi nhận sự tăng trưởng trong tháng vừa qua. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về VinFast VF 6 nhờ vào ưu đãi miễn phí sạc đến năm 2029 giúp người mua tiết kiệm chi phí di chuyển. Đứng thứ hai là Toyota Yaris Cross với doanh số tăng 6,4% trong tháng 5 để trở thành mẫu SUV cỡ B thuần xăng hút khách nhất sau 5 tháng đầu năm.

Trong số các mẫu SUV đô thị cỡ B và B+ còn lại, Honda HR-V ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lớn nhất trong tháng 5 với gần 30%. Tuy nhiên, với kết quả bán hàng đạt 496 chiếc, mẫu xe này chỉ xếp trên bộ đôi Mazda CX-3 và CX-30, chủ yếu do giá bán lẻ đề xuất thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc.

Nhìn chung, phân khúc SUV cỡ B và B+ vẫn giữ được sự sôi động trong bối cảnh thị trường ô tô đang rơi vào giai đoạn chững. Sắp tới, thị trường sẽ chào đón thêm một mẫu xe cạnh tranh mới là GAC GS3 Emzoom, dự kiến ra mắt khách hàng Việt trong tháng 7.