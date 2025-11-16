Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 10/2025

Sự kiện: Honda Accord Suzuki Jimny Toyota Corolla Altis

Honda Accord bán chỉ 3 xe. Mẫu xe điện hiệu suất cao Mustang Much-E có tháng thứ 2 liên tiếp lọt top bán “ế”.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2025 ghi nhận đà tăng trưởng khả quan. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Group, doanh số của toàn thị trường tháng đạt 63.550 xe, tăng tới 30% so với tháng 9.

Ở top 10 xe bán chậm nhất tháng 10/2025 chứng kiến sự trồi sụt mạnh mẽ ở một số mẫu xe, cho thấy tính “thời vụ” rõ rệt, nhất là với nhóm xe nhập khẩu hoặc xe mang tính biểu tượng.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 10/2025:

Theo Hà Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/11/2025 12:20 PM (GMT+7)
