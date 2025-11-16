Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2025 ghi nhận đà tăng trưởng khả quan. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Group, doanh số của toàn thị trường tháng đạt 63.550 xe, tăng tới 30% so với tháng 9.

Ở top 10 xe bán chậm nhất tháng 10/2025 chứng kiến sự trồi sụt mạnh mẽ ở một số mẫu xe, cho thấy tính “thời vụ” rõ rệt, nhất là với nhóm xe nhập khẩu hoặc xe mang tính biểu tượng.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 10/2025: