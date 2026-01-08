Nghe chủ xe bình phẩm Mitsubishi Xpander Cross 2023 sau 3 vạn cây số

Sau 30.000Km sử dụng, Mitsubishi Xpander Cross 2023 không còn là chiếc xe “mới tinh” để người lái dễ bỏ qua những điểm chưa trọn vẹn. Quãng đường này đủ dài để chủ xe cảm nhận rõ ưu và nhược trong sinh hoạt hằng ngày, từ đi làm, đưa đón gia đình cho tới những chuyến đi xa cuối tuần. Trải nghiệm lúc này thiên về thực tế, ít bị chi phối bởi cảm giác hào hứng ban đầu.

Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất vẫn nằm ở không gian sử dụng. Khoang cabin rộng theo chiều ngang, trần cao, cách bố trí ghế tạo cảm giác thoáng cho cả ba hàng. Gia đình 4 – 5 người sử dụng thường xuyên gần như không gặp áp lực về chỗ ngồi. Hàng ghế thứ ba đủ dùng trong các chuyến đi ngắn, trong khi khoang hành lý linh hoạt, dễ gập, phù hợp với nhu cầu chở đồ hoặc về quê dịp lễ.

Khoảng sáng gầm xe 225mm tiếp tục là lợi thế lớn của Xpander Cross 2023 trong điều kiện đường sá Việt Nam. Leo vỉa hè, vào hẻm cao, đi đường đất hoặc gặp đoạn ngập nhẹ đều không khiến người lái phải đắn đo. Với những gia đình ở khu vực ven đô hoặc thường xuyên di chuyển qua các cung đường xấu, con số 225 mm mang lại sự yên tâm rõ rệt so với nhiều mẫu MPV phổ thông khác.

Khoang hành khách khá rộng rãi.

Hệ thống treo thiên về êm ái, đúng chất xe gia đình. Sau 30.000Km, nhiều chủ xe ghi nhận gầm bệ vẫn ổn định, chưa xuất hiện tiếng động lạ nếu bảo dưỡng đúng định kỳ. Khi đi đường dài, hành khách ngồi sau ít mệt, xe không quá bồng bềnh ở tốc độ trung bình, phù hợp với nhu cầu chở người nhiều hơn là tìm kiếm cảm giác lái.

Ở chiều ngược lại, động cơ 1.5L tiếp tục là điểm trừ rõ ràng. Trong đô thị, xe chỉ dừng ở mức đủ dùng, không tạo cảm giác dư công suất. Khi chở đủ tải, người lái phải đạp ga nhiều hơn để xe thoát ì, nhất là lúc rời giao lộ. Trên cao tốc, mỗi lần vượt xe khác đòi hỏi sự kiên nhẫn, vòng tua thường phải đẩy lên cao mới đạt được tốc độ mong muốn.

Từ đặc tính máy yếu, câu chuyện tiêu hao nhiên liệu trở nên kém tích cực trên thực tế. Xe thường xuyên phải chạy ở dải vòng tua cao trong điều kiện dừng – chạy liên tục. Gặp đèn đỏ nhiều hoặc kẹt xe, người lái buộc phải đạp ga thường xuyên để xe không bị ì, kéo theo mức tiêu thụ nhiên liệu tăng rõ rệt. Khi bật điều hòa và chở đủ người, mức xăng tiêu hao trong phố khó có thể xem là tiết kiệm.

Một điểm trừ khác xuất hiện sau mốc 30.000Km liên quan tới bình ắc quy. Trải nghiệm thực tế cho thấy dung lượng nạp chỉ còn khoảng 60%, thấp hơn kỳ vọng với một mẫu xe chưa quá lâu năm. Trong một tình huống cụ thể, xe tắt máy, bật đèn hazard và để yên khoảng 6 giờ, khi quay lại không thể khởi động, buộc phải câu bình để tiếp tục di chuyển.

Dù vậy, Xpander Cross 2023 vẫn giữ được ưu thế ở chi phí sử dụng tổng thể. Bảo dưỡng định kỳ không quá tốn kém, phụ tùng phổ biến, xe ít lỗi vặt liên quan điện tử. Sau 30.000Km, mẫu xe này cho thấy rõ bản chất của một chiếc MPV gia đình thực dụng: Rộng rãi, gầm cao 225mm và dễ thích nghi với đường sá Việt Nam, đổi lại là động cơ chưa thuyết phục và một vài vấn đề khiến người dùng cần cân nhắc khi sử dụng lâu dài.