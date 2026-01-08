Moto Morini Corsaro GT 2026 ra mắt: Chiến binh sport-touring thách thức phân khúc tầm trung

Là một phần trong chiến lược mở rộng các phân khúc thị trường, mới đây thương hiệu Moto Morini đã trình làng thị trường chiếc Corsaro GT, một sport-touring tầm trung. Hướng tới những khách hàng cần một chiếc mô tô chất lượng có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển cả trong đô thị lẫn các chuyến du lịch đường dài.

Thiết kế của Corsaro GT mang đậm dấu ấn của một chiếc sport-touring mạnh mẽ, với tư thế ngồi thẳng, yên rộng và phần đầu xe có chắn gió một phần tích hợp kính chắn gió điều chỉnh. Xe được trang bị cụm đồng hồ TFT 7 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, đồng thời tích hợp kết nối Bluetooth, các chức năng đa phương tiện và hệ thống định vị. Đáng chú ý, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ điểm mù, một tính năng an toàn hiếm thấy trong phân khúc này.

Khung xe là sự kết hợp giữa nhôm và thép, đảm bảo cân bằng giữa độ cứng và trọng lượng. Khối lượng khô của Corsaro GT là 205 kg, kết hợp với bình xăng 18 lít, mang lại phạm vi vận hành lý tưởng cho các chuyến touring dài.

Xe được trang bị hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược 43 mm, giảm xóc trung tâm phía sau với hành trình 145 mm, điều chỉnh lò xo ngoại vi, tạo sự cân bằng tối ưu giữa ổn định và thoải mái trên đường dài. Hệ thống phanh thể thao, với hai đĩa 320 mm và heo monoblock 4 piston phía trước, đĩa đơn 255 mm phía sau, kết hợp ABS hai kênh phụ thuộc góc nghiêng, đảm bảo an toàn tối đa trong mọi điều kiện vận hành.

Về sức mạnh, Corsaro GT được trang bị động cơ V2 90 độ, dung tích 749 cm³, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 96 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 74 Nm tại 7.000 vòng/phút. Moto Morini cũng dự kiến cung cấp phiên bản A2 giới hạn công suất 48 mã lực. Động cơ sử dụng bôi trơn cacte khô và trục khuỷu quay ngược, nhằm nâng cao độ linh hoạt khi vận hành. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp với hệ truyền động xích.

Với Corsaro GT, Moto Morini khẳng định tham vọng cạnh tranh trong phân khúc crossover tầm trung, vừa hướng đến trải nghiệm thể thao năng động, vừa đáp ứng nhu cầu du lịch đường dài và sử dụng hàng ngày một cách linh hoạt. Xe sẽ được phân phối duy nhất với màu sơn đỏ, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về giá bán và thời điểm cụ thể tại từng thị trường.