Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Moto Morini Corsaro GT 2026 ra mắt: Chiến binh sport-touring thách thức phân khúc tầm trung

Sự kiện: Xe độc dị

Thương hiệu mô tô nổi tiếng của Ý - Moto Morini - mới đây đã giới thiệu tới thị trường dòng xe mới mang tên Corsaro GT. 

Là một phần trong chiến lược mở rộng các phân khúc thị trường, mới đây thương hiệu Moto Morini đã trình làng thị trường chiếc Corsaro GT, một sport-touring tầm trung. Hướng tới những khách hàng cần một chiếc mô tô chất lượng có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển cả trong đô thị lẫn các chuyến du lịch đường dài.   

Moto Morini Corsaro GT 2026 ra mắt: Chiến binh sport-touring thách thức phân khúc tầm trung - 1

Thiết kế của Corsaro GT mang đậm dấu ấn của một chiếc sport-touring mạnh mẽ, với tư thế ngồi thẳng, yên rộng và phần đầu xe có chắn gió một phần tích hợp kính chắn gió điều chỉnh. Xe được trang bị cụm đồng hồ TFT 7 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, đồng thời tích hợp kết nối Bluetooth, các chức năng đa phương tiện và hệ thống định vị. Đáng chú ý, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ điểm mù, một tính năng an toàn hiếm thấy trong phân khúc này.

Moto Morini Corsaro GT 2026 ra mắt: Chiến binh sport-touring thách thức phân khúc tầm trung - 2

Khung xe là sự kết hợp giữa nhôm và thép, đảm bảo cân bằng giữa độ cứng và trọng lượng. Khối lượng khô của Corsaro GT là 205 kg, kết hợp với bình xăng 18 lít, mang lại phạm vi vận hành lý tưởng cho các chuyến touring dài.

Moto Morini Corsaro GT 2026 ra mắt: Chiến binh sport-touring thách thức phân khúc tầm trung - 3

Xe được trang bị hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược 43 mm, giảm xóc trung tâm phía sau với hành trình 145 mm, điều chỉnh lò xo ngoại vi, tạo sự cân bằng tối ưu giữa ổn định và thoải mái trên đường dài. Hệ thống phanh thể thao, với hai đĩa 320 mm và heo monoblock 4 piston phía trước, đĩa đơn 255 mm phía sau, kết hợp ABS hai kênh phụ thuộc góc nghiêng, đảm bảo an toàn tối đa trong mọi điều kiện vận hành.

Về sức mạnh, Corsaro GT được trang bị động cơ V2 90 độ, dung tích 749 cm³, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 96 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 74 Nm tại 7.000 vòng/phút. Moto Morini cũng dự kiến cung cấp phiên bản A2 giới hạn công suất 48 mã lực. Động cơ sử dụng bôi trơn cacte khô và trục khuỷu quay ngược, nhằm nâng cao độ linh hoạt khi vận hành. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp với hệ truyền động xích.

Moto Morini Corsaro GT 2026 ra mắt: Chiến binh sport-touring thách thức phân khúc tầm trung - 4

Với Corsaro GT, Moto Morini khẳng định tham vọng cạnh tranh trong phân khúc crossover tầm trung, vừa hướng đến trải nghiệm thể thao năng động, vừa đáp ứng nhu cầu du lịch đường dài và sử dụng hàng ngày một cách linh hoạt. Xe sẽ được phân phối duy nhất với màu sơn đỏ, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về giá bán và thời điểm cụ thể tại từng thị trường.

BMW Motorrad tiết lộ các tùy chọn màu sắc mới cho xe mô tô 2026
BMW Motorrad tiết lộ các tùy chọn màu sắc mới cho xe mô tô 2026

BMW Motorrad vừa công bố cập nhật màu và trang trí cho dòng mô tô năm 2026, mang đến nhiều lựa chọn phong cách mới cho những mẫu xe chủ lực từ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/01/2026 04:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Xe độc dị Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN