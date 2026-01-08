Chiếc xe số đắt nhất của Honda được cập nhật bản mới 2026

Bên cạnh việc tích cực giới thiệu các dòng xe máy điện mới thì Honda vẫn chăm chỉ trong việc cập nhật các phiên bản mới cho các mẫu xe máy xăng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mới đây, Cub House Honda tại Thái Lan đã trình làng hai phiên bản mới cho Monkey và C125.

New Honda Monkey tiếp tục dùy trì ngôn ngữ thiết kế phá cách đặc trưng của chiếc minibike. Phiên bản mới được nhà sản xuất bổ sung ba lựa chọn màu sắc mới: Matt-Naughty Black, Silver Red Mischief và Cheeky Yellow. Dù cập nhật màu sắc mới, ADN thiết kế vẫn được giữ nguyên, đồng thời thế hệ mới vẫn sử dụng yên họa tiết Tartan Seat, ống xả nâng cao với tấm chắn nhiệt mạ crôm, hệ thống chiếu sáng LED tròn cổ điển, cùng đồng hồ kỹ thuật số LCD với đồ họa mặt khỉ đặc trưng.

Về sức mạnh, New Monkey vẫn được trang bị động cơ 125cc, hộp số tay 5 cấp, vận hành linh hoạt và thú vị. Xe được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, cùng với đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS được bổ sung nhằm tăng sự an toàn và kiểm soát xe trong nhiều điều kiện vận hành. Giá bán đề xuất của mẫu xe này là 106.400 baht - khoảng 89 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Trong khi đó, New Honda C125 vẫn giữ ngôn ngữ đặc trưng của dòng Super CUB và được bổ sung hai màu sắc mới là Ashy Gray và Polished Silver bên cạnh việc duy trì các màu sắc từ thế hệ trước. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn Full LED hình tròn, màn hình LCD kỹ thuật số và yên đôi vừa mang lại sự thoải mái. Hệ thống phanh ABS cũng được trang bị trên C125, đảm bảo an toàn khi vận hành. Giá bán đề xuất của mẫu xe này là 94.600 baht - khoảng 79,5 triệu đồng.