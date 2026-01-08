Hyundai Tucson giá từ 769 triệu đồng cuốn hút nhờ những ưu điểm gì?

Hyundai Tucson hiện nay là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) hạng trung ăn khách bậc nhất của Huyndai. Thống kê doanh số hết năm 2025 (tính đến hết tháng 11/2025), Tucson có 7842 xe được bán ra, cao nhất trong phân khúc SUV hạng C của Hyundai và vượt qua cả Hyundai Creta.

Dòng Hyundai Tucson 2025 All New hoàn toàn mới, thế hệ thứ 5 tiếp tục được phân phối chính hãng với 4 phiên bản gồm: Xăng Tiêu chuẩn, Xăng Đặc biệt, Dầu Đặc biệt và 1.6 Turbo. Sự đa dạng các phiên bản của Tucson mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho nhiều khách hàng. Trong thực tế dòng SUV Tucson có nhiều ưu điểm, hấp dẫn người dùng.

So với thế hệ cũ, Tucson mới gây ấn tượng mạnh khi tăng kích thước tổng thể với chiều dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài trục cơ sở tăng thêm 85mm, đạt 2.755mm, dẫn đầu phân khúc CUV cỡ C và giúp không gian nội thất rộng rãi vượt trội.

Ngoại thất xe lột xác toàn diện với ngôn ngữ thiết kế “Sensuous Sportiness” (Thể thao gợi cảm) hiện đại và thể thao. Lưới tản nhiệt tham số tràn viền độc đáo kết hợp dải LED ban ngày ẩn tạo dấu ấn công nghệ cao. Cụm đèn hậu LED mới được nối liền liền mạch, tăng tính nhận diện và vẻ sang trọng. Thân xe cơ bắp với các mảng khối dập nổi, mui bay thể thao và bộ mâm 17–19 inch cá tính.

Nội thất Tucson 2025 được nâng cấp toàn diện theo phong cách tương lai, gọn gàng và cao cấp hơn. Hệ thống màn hình trung tâm 10.25 inch xuất hiện trên tất cả các phiên bản, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ba phiên bản cao cấp được trang bị dàn âm thanh 8 loa cho trải nghiệm giải trí sống động.

Phiên bản Xăng Tiêu chuẩn được bổ sung cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử và thêm túi khí, gia tăng giá trị sử dụng. Phiên bản Xăng Đặc biệt nổi bật với camera 360, gói an toàn Hyundai SmartSense, ga tự động thông minh, cụm đồng hồ kỹ thuật số và dàn loa Bose. Phiên bản Dầu Đặc biệt có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng và cần số điện tử dạng nút bấm tiện lợi.

Phiên bản 1.6 Turbo là lựa chọn cao cấp nhất với hệ dẫn động 4 bánh HTRAC vượt trội so với nhiều đối thủ như Honda CR-V. Bản Turbo còn được trang bị ghế chỉnh điện, ghế trước tích hợp sưởi và làm mát, nâng tầm trải nghiệm người dùng. Khoang hành lý rộng 539L và có thể mở rộng lên đến 1.860L khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu gia đình.

Tucson mới sở hữu đầy đủ các công nghệ an toàn tiên tiến như camera 360, cân bằng điện tử, hỗ trợ phòng tránh va chạm và kiểm soát lực kéo. Xe cung cấp ba tùy chọn động cơ xăng, dầu và turbo mạnh mẽ, vận hành linh hoạt.

Với kích thước lớn hơn, trang bị vượt trội và thiết kế đột phá, Tucson 2025 mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Bên cạnh đó, mức giá từ 769 đến 989 triệu đồng giúp Hyundai Tucson 2025 All New trở thành một trong những mẫu CUV đáng mua nhất phân khúc.