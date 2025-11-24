VinFast VF 3 có bản nâng cấp mới tại Việt Nam, giá tăng 3 triệu

Phiên bản nâng cấp của VinFast VF 3 đã có mặt tại hệ thống đại lý, với những thay đổi tập trung vào tiện nghi nội thất. Thiết kế ngoại thất, khoang cabin tổng thể và hệ truyền động vẫn được giữ nguyên so với bản đang bán trên thị trường.

VinFast VF 3 bản nâng cấp mới tăng giá 3 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trên website, giá bán của VF 3 đã được điều chỉnh từ 299 triệu đồng lên 302 triệu đồng. Dù thông số trang bị chính thức chưa cập nhật, hình ảnh từ đại lý cho thấy mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này được bổ sung hai điểm mới đáng chú ý: tính năng Apple CarPlay/Android Auto và vô-lăng thiết kế lại.

VinFast VF 3 bản nâng cấp có vô-lăng mới. Ảnh: Đại lý

Vô-lăng trên VF 3 mới được khoét hai hốc nhằm tăng độ bám và sự thoải mái khi cầm lái, đồng thời bổ sung nút đàm thoại rảnh tay – chi tiết từng xuất hiện trên xe phân phối tại Indonesia. Màn hình giải trí vẫn giữ nguyên kích thước 10 inch, giao diện và bố cục quen thuộc, ngoài nâng cấp kết nối điện thoại thông minh.

Những nâng cấp trên VF 3 ở Việt Nam theo sau mẫu xe bán tại Indonesia trước đó. Ảnh: Đại lý

Ngoại hình và bố trí nội thất của VF 3 không thay đổi. Xe tiếp tục sử dụng động cơ điện công suất 30 kW kết hợp bộ pin LFP 18,64 kWh, cho khả năng di chuyển khoảng 210–215 km sau mỗi lần sạc đầy. Hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% mất 36 phút.

Dù tăng giá nhẹ 3 triệu đồng, VinFast VF 3 vẫn thuộc nhóm xe có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc A tại Việt Nam. Mẫu mini SUV này duy trì sức hút mạnh với doanh số hơn 4.600 xe trong tháng 10 và tổng cộng khoảng 36.000 xe bán ra từ đầu năm, nhiều khả năng trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2024.