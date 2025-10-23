Đây là 5 mẫu xe hybird bán nhiều nhất tháng 9/2025

Số liệu công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ 48.898 xe trong tháng 9/2025, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

Doanh số bán xe hybrid tại Việt Nam đạt khoảng 1.371 xe, tăng ~5% so với tháng trước và ~31 % so với cùng kỳ năm 2024. Có thể thấy, xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng được người Việt quan tâm nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Trong bối cảnh giá xăng tăng và xu hướng “xanh hóa” giao thông lan rộng, nhiều mẫu xe hybrid có lượng bán ra khá lớn, thậm chí nhiều hơn phiên bản thuần xăng.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025: