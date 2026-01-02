Giá xe VinFast VF 3 niêm yết và lăn bánh tháng 1/2026

VinFast VF 3 là sản phẩm khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) của thương hiệu Việt. Lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm “VinFast - vì tương lai xanh”, dòng mini car này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người tiêu dùng.

Ngày 8/5/2024, trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024 diễn ra tại Hà Nội, VinFast đã chính thức công bố giá xe VF 3 và bắt đầu mở cọc. Sau 66 giờ mở cọc, VinFast đã nhận được 27.649 đơn đăng ký, cho thấy độ “hot” của VF 3 tại thị trường Việt Nam.

Với kích thước nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận cùng điểm cộng gầm cao đang là xu thế. VinFast VF 3 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe ăn khách, tương tự thành công như “đàn anh” VinFast Fadil trước đây.

VinFast VF 3 có 9 tùy chọn màu sắc khác nhau, gồm:

• 4 tùy chọn màu cơ bản: Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm và Xám.

• 5 tùy chọn màu nâng cao: Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt và Hồng Phấn.

Đối thủ cạnh tranh với VinFast VF 3 là Wuling Hongguang Mini EV – mẫu xe điện đến từ Trung Quốc.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe VinFast VF 3 cập nhật tháng 1/2026:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác VinFast VF 3 302 324 324 305 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 31/12/2027.

Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật xe VinFast VF 3

Thông số/Phiên bản VinFast VF 3 Kích thước - Trọng lượng Số chỗ ngồi 4 Kích thước D x R x C (mm) 3.190 x 1.679 x 1.622 Chiều dài cơ sở (mm) 2.075 Khoảng sáng gầm (mm) 191 Bán kính vòng quay (mm) 8.100 Lốp, la-zăng 175/75 R16 Động cơ - Hộp số Kiểu động cơ Điện Công suất môtơ điện (mã lực) 43 Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) 110 Hộp số 1 cấp Hệ dẫn động Cầu sau (RWD) Cần số điện tử Có Chế độ lái Eco/Normal Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) 5,3 Loại pin LFP Dung lượng pin (kWh) 18,64 Tầm hoạt động (km) 210 Thời gian nạp pin bình thường 5 giờ (10-70%) Thời gian sạc nhanh 10-70% 36 phút Tốc độ tối đa (km/h) 100 Hệ thống phanh tái sinh Có Hỗ trợ vận hành Trợ lực vô-lăng Điện Phanh tay điện tử - Giữ phanh tự động - Quản lý xe qua app điện thoại Có Ngoại thất Đèn chiếu xa Halogen Đèn chiếu gần Halogen Đèn ban ngày Halogen Đèn pha tự động bật/tắt - Đèn hậu Halogen Đèn phanh trên cao - Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi - Gạt mưa tự động - Ăng ten vây cá Có Đèn sương mù - Cánh gió sau - Khe gió nắp capo - Nội thất Chất liệu bọc ghế Nỉ Điều chỉnh ghế lái Cơ Nhớ vị trí ghế lái Không Điều chỉnh ghế phụ Cơ Nút bấm tích hợp trên vô-lăng - Chất liệu bọc vô-lăng Nhựa Chìa khóa thông minh Có Khởi động nút bấm Có Điều hoà Chỉnh cơ, 1 vùng Cửa gió hàng ghế sau - Cửa sổ trời toàn cảnh - Gương chiếu hậu chống chói tự động - Tựa tay hàng ghế trước - Tựa tay hàng ghế sau - Màn hình giải trí 10 inch Kết nối Apple CarPlay và Android Auto Có Đàm thoại rảnh tay - Hệ thống loa 2 Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM Có Sạc không dây - Ra lệnh giọng nói - Phát WiFi - Công nghệ an toàn Số túi khí Ghế lái Kiểm soát hành trình (Cruise Control) - Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) - Chống bó cứng phanh (ABS) Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Camera lùi Có Cảm biến lùi Có Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix - Hỗ trợ đỗ xe tự động - Hệ thống cảm biến trước/sau - Cảm biến áp suất lốp - Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm -

Thông tin chi tiết xe VinFast VF 3

Ngoại thất

VinFast VF 3 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm. La-zăng 16 inch, khoảng sáng gầm 191 mm.

So với Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm, trục cơ sở 1.940 mm), VF 3 nhỉnh hơn ở tất cả các thông số. VF 3 nhỏ hơn chiếc hatchback chạy xăng cỡ A là KIA Morning (3.595 x 1.595 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.400 mm).

Mẫu minicar VinFast VF 3 sở hữu những đường nét vuông vức, khỏe khoắn, đậm chất “off-road”. Đầu xe nổi bật với thanh nẹp mạ crôm vươn sang hai bên, tạo hình cánh chim ôm trọn logo thương hiệu ở khu vực trung tâm. Hệ thống chiếu sáng trước được chia đôi bởi thanh nẹp. Trong đó, đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Thân xe nổi bật với bộ la-zăng 5 chấu sơn đen bóng, kích thước lên tới 16 inch, lớn hơn một số dòng xe nằm ở phân khúc trên. Vòm bánh xe màu đen, thiết kế nổi khối, cơ bắp. Gương chiếu hậu tạo hình vuông vức cùng chất liệu nhựa sơn đen bóng. Màu sắc khu vực nóc xe đối lập toàn bộ phần thân, tạo nên vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu.

Khu vực đuôi xe VinFast VF 3 tiếp tục là những đường nét vuông vắn, khỏe khoắn với điểm nhấn là dải kim loại tạo hình chữ V cách điệu. Toàn bộ phần cản sau và xung quanh khu vực đặt biển số đều sơn đen, giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp cơ bắp, rắn rỏi cho mẫu ô tô điện mini.

Nội thất

Khoang nội thất VinFast VF 3 được phát triển theo triết lý tối giản nhưng vẫn hiện đại và có phần cá tính với các chi tiết hình học như cửa gió điều hòa hai bên bảng táp-lô, vô-lăng D-cut 2 chấu,... Điểm nhấn là màn hình trung tâm 10 inch, nơi thực hiện thao tác các tính năng trên xe.

Xe có kết cấu 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi. Ghế xe bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế sau có thể gập xuống, giúp gia tăng thể tích khoang hành lý từ 36 lít lên 285 lít.

Cùng với đó là các trang bị đáng chú ý như: cần số điện tử sau vô lăng, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, 1 cổng USB Type A dành cho hàng ghế sau, 2 loa, kết nối Wifi, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Xe có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Dù sở hữu mức giá rẻ nhưng VF3 cũng có những tính năng thông minh như đồng bộ/quản lý tài khoản, chế độ Cắm trại, tìm kiếm địa điểm/dẫn đường, định vị xe từ xa, đồng bộ lịch/danh bạ điện thoại, cập nhật phần mềm miễn phí/thu phí, nhận thông báo/đặt dịch vụ hậu mãi, quản lý gói cước thuê pin trực tuyến, tra cứu/truy cập Internet,...

Động cơ

VinFast VF 3 được lắp một môtơ ở cầu sau, cho công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-50 km/h trong khoảng 5,3 giây. Dung lượng pin là 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km. Xe mất khoảng 36 phút sạc để đạt mức pin từ 10% lên 70%.

Với tầm hoạt động khiêm tốn khoảng 200 km, VF 3 hướng đến khách hàng có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong thành phố thay vì đi xa. Xe có thể là phương tiện thứ hai của gia đình, phục vụ những nhu cầu cơ bản như dạo phố, đi chợ, đưa đón con.

Trang bị an toàn

VinFast VF 3 trang bị hệ thống an toàn tương đối đầy đủ: túi khí trước lái, khóa tự động khi có trộm, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, chức năng kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa tự động khi xe di chuyển,…

Đánh giá xe VinFast VF 3

Ưu điểm:

+ Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt khi đi phố

+ Xe điện thân thiện với môi trường

+ Giá bán dễ tiếp cận.