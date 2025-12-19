Top 5 xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 11/2025

Tháng 11/2025, thị trường ô tô Việt Nam đạt doanh số 39.338 xe bán ra theo số liệu công bố của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). VinFast tiếp tục lập kỷ lục với doanh số 23.186 xe ô tô được bàn giao cho khách hàng. Con số tương ứng của Hyundai Thành Công là 5.463 xe.

Ở top 5 xe gầm cao bán chạy nhất tiếp tục ghi nhận sự thống trị của xe điện VinFast. Ba vị trí dẫn đầu là VF 3, VF 5 và VF 6. Xếp sau đó là Mitsubishi Xforce và Mazda CX-5.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 11/2025: