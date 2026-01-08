Santa Fe: “Khủng long 7 chỗ” hay chỉ to đùng phí xăng?

Nếu phải chọn một mẫu SUV gây tranh cãi nhiều nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025, Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 chắc chắn nằm trong top đầu. Từ ngày ra mắt chính thức tại Việt Nam 18/9/2024, chiếc SUV hạng D này đã làm đảo lộn hoàn toàn hình dung quen thuộc về Santa Fe, không còn mềm mại, trung tính như trước, mà bề thế, vuông vức như một chiếc “mini-Defender”. Nhưng cùng với đó là câu hỏi lớn, Santa Fe mới thực sự là “khủng long 7 chỗ” lý tưởng cho gia đình, hay chỉ là gã khổng lồ nặng nề, tốn xăng trong phố?

Thiết kế: Lột xác hoàn toàn, không còn an toàn trung dung

Thế hệ thứ 5 của Santa Fe tại Việt Nam được Hyundai lắp ráp tại Ninh Bình với 5 phiên bản, 7 màu ngoại thất. Xe dài 4.830 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.720 mm, trục cơ sở 2.815 mm, tăng khoảng 45-50 mm so với đời cũ. Cảm giác thị giác khi nhìn trực diện rất khác, Santa Fe không còn là mẫu SUV hiền lành, mà giống một chiếc xe thám hiểm thu nhỏ.

Các chi tiết tạo hình chữ “H” xuất hiện từ đèn LED trước/sau, hốc gió, cản xe. Lưới tản nhiệt đóng/mở chủ động giúp tối ưu khí động học, đưa hệ số cản gió xuống 0,298Cd, con số rất tốt với một chiếc SUV vuông vức. La-zăng 21 inch trên bản Calligraphy lớn nhất phân khúc, kết hợp kính hai lớp (từ bản Prestige) mang lại trải nghiệm cách âm vượt trội so với thế hệ cũ.

Tuy nhiên, đuôi xe là chủ đề tranh luận chưa hồi kết. Trên các diễn đàn Otofun, Hyundai Club, không ít người cho rằng phần đuôi quá phẳng, giống “thùng xe bán tải”, thiếu sự mềm mại của Santa Fe đời trước. Nhưng cũng có luồng ý kiến ngược lại, càng nhìn lâu càng thấy khỏe khoắn, đúng chất SUV gia đình hiện đại.

Nội thất: Phòng khách di động cho gia đình đông người

Bước vào cabin, Santa Fe thực sự cho thấy vì sao nó được mệnh danh là “phòng khách di động”. Bảng táp-lô trải ngang, cụm màn hình đôi 12,3 inch liền mạch, vô-lăng thiết kế mới dạng hai chấu, cần số điện tử dạng cần gạt sau vô-lăng giống xe sang Mercedes.

Đáng chú ý nhất là phiên bản Calligraphy 6 chỗ, duy nhất phân khúc, với hàng ghế giữa kiểu thương gia, tách rời, có sưởi, thông gió. Khoang hành lý cơ bản chỉ 130 lít khi dựng đủ 3 hàng ghế, nhưng khi gập gọn, không gian đủ cho gia đình 5 người đi chơi dài ngày.

Anh Minh (TP.HCM, chủ Santa Fe Calligraphy Turbo) chia sẻ sau 3 tháng sử dụng: “Gia đình tôi có hai bé nhỏ, hàng ghế thứ hai kiểu thương gia rất tiện, trẻ con không còn tranh chỗ. Đi cao tốc cảm giác êm như xe hạng sang”.

Động cơ: Mạnh hơn, nhưng hết thời máy dầu

Hyundai Santa Fe 2025 tại Việt Nam đã loại bỏ hoàn toàn động cơ dầu, điều khiến không ít khách hàng trung thành tiếc nuối.

Hai lựa chọn chính gồm:

2.5 Smartstream: 194 mã lực, 246 Nm, hộp số 8AT, dẫn động FWD/AWD.

2.5 Turbo: 281 mã lực – mạnh nhất phân khúc, 422 Nm, hộp số ly hợp kép 8DCT, AWD.

Trên đường cao tốc, bản Turbo cho cảm giác vượt xe cực kỳ tự tin. Nhưng trong đô thị đông đúc, câu chuyện tiêu hao nhiên liệu trở thành vấn đề lớn. Mức công bố hỗn hợp chỉ khoảng 9,57L/100 km, song người dùng tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận con số thực tế khoảng 11-12L/100 km, cao hơn đáng kể so với Santa Fe dầu trước đây.

Anh Hải (Hà Nội, dùng bản Prestige AWD) thẳng thắn: “Xe rất bốc, nhưng tuần nào cũng ghé cây xăng. Đi phố nhiều thì đúng là hơi xót ví”.

An toàn: Hyundai SmartSense thực sự là “trợ lý”

Santa Fe mới sở hữu gói Hyundai SmartSense với hàng loạt tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi, hiển thị điểm mù BVM trên màn hình.

Đây là điểm khiến Santa Fe được đánh giá cao so với các đối thủ về công nghệ hỗ trợ lái. Với những gia đình có trẻ nhỏ, loạt cảnh báo mở cửa, điểm mù thực sự hữu ích trong môi trường đô thị đông đúc.

Vậy Santa Fe là “khủng long” hay chỉ to đùng phí xăng?

Tháng 12/2025, tại nhiều đại lý Santa Fe, mức ưu đãi có thể lên tới khoảng 150-180 triệu đồng cho bản Exclusive, đưa giá lăn bánh Hà Nội còn khoảng 1,22 tỷ đồng.

Câu trả lời nằm ở cách bạn sử dụng. Nếu cần một chiếc SUV 7 chỗ thực thụ, rộng rãi, an toàn, nhiều tiện nghi cho gia đình, Santa Fe là lựa chọn rất đáng tiền. Nhưng nếu phần lớn thời gian chỉ chạy phố, thường xuyên kẹt xe, thì việc “ngốn xăng” là cái giá phải trả cho thân hình đồ sộ.

Santa Fe không còn là chiếc SUV trung dung của quá khứ. Nó đã chọn đứng về phía cảm xúc, sự bề thế và công nghệ. Và chính điều đó khiến mẫu xe này trở thành một trong những nhân vật thú vị nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.