Chiếc Toyota Innova Cross 2024 giá đẹp sang tay cho gia đình lẫn chạy dịch vụ

Một chiếc Toyota Innova Cross 2024 bản 2.0 màu trắng đang được rao bán với mức giá 745 triệu đồng trên một trang rao vặt, là một lựa chọn đáng chú ý trong tầm tiền hơn 700 triệu dành cho khách hàng cần một mẫu MPV rộng rãi, đời cao, có thể phục vụ gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Sau 56.000Km vận hành, mẫu xe này vẫn giữ được kiiểu dáng hiện đại, phù hợp với xu hướng người dùng chuyển từ MPV truyền thống sang thiết kế lai SUV khỏe khoắn hơn.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Toyota Innova Cross là thế hệ hoàn toàn mới, khác biệt rõ rệt so với Innova trước đây. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc sảo và thân xe có nhiều đường gân dập nổi tạo cảm giác cứng cáp. Tông màu trắng giúp tổng thể xe trông sang và dễ giữ giá khi bán lại. Bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn tăng thêm vẻ hiện đại, đồng thời đảm bảo độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.

Khoang nội thất là điểm mạnh lớn nếu xét ở góc độ gia đình 5 - 7 người. Không gian rộng rãi ở cả ba hàng ghế, sàn xe phẳng và trần cao giúp người lớn ngồi hàng ghế thứ ba vẫn tương đối thoải mái. Ghế bọc da tông nâu phối đen tạo cảm giác cao cấp hơn so với mặt bằng MPV phổ thông. Màn hình trung tâm đặt nổi kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống điều hòa tự động mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại, phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân lẫn chở khách dịch vụ cao cấp.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Động cơ xăng 2.0L kết hợp hộp số tự động hướng đến sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị. Với quãng đường 56.000Km, nếu xe được bảo dưỡng định kỳ đúng chuẩn, động cơ này vẫn còn trong giai đoạn vận hành ổn định. Toyota vốn nổi tiếng với độ bền và chi phí bảo trì hợp lý, là yếu tố quan trọng đối với người mua xe chạy dịch vụ.

Xét về mục đích sử dụng gia đình, Innova Cross 2024 mang lại sự yên tâm nhờ khung gầm mới, cảm giác lái đầm chắc và nhiều tính năng an toàn hỗ trợ người lái. Gầm xe cao hơn sedan giúp di chuyển linh hoạt trong điều kiện đường sá đô thị Việt Nam, đặc biệt khi gặp ngập nước nhẹ hoặc leo vỉa hè. Không gian khoang hành lý đủ lớn cho các chuyến đi du lịch cuối tuần, trong khi cấu hình 7 chỗ đáp ứng tốt nhu cầu đưa đón con cái hoặc đi lại đông người.

Ở góc độ kinh doanh dịch vụ, mức giá 745 triệu đồng cho một mẫu Innova Cross đời 2024 được xem là “giá đẹp” nếu so với giá xe mới lăn bánh vốn cao hơn đáng kể. Xe đời cao giúp chủ xe dễ tiếp cận nhóm khách hàng yêu cầu xe mới, sạch sẽ, hình thức hiện đại. Kiểu dáng lai SUV cũng giúp Innova Cross tạo thiện cảm tốt hơn so với các MPV truyền thống khi phục vụ khách gia đình, khách doanh nhân hoặc chạy hợp đồng dài ngày.

Một điểm đáng cân nhắc là số km 56.000Km trong vòng hơn một năm cho thấy xe đã vận hành khá nhiều. Người mua nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng khung gầm, hộp số và hệ thống treo trước khi quyết định. Tuy nhiên, với nền tảng cơ khí bền bỉ của Toyota, mức Odo này chưa phải con số quá lớn nếu xe được sử dụng đúng cách.