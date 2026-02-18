Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên đạt 36.875 xe, giảm 22% so với tháng 12/2025, nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (18.893 chiếc). TC Motor – đơn vị phân phối xe Hyundai ghi nhận 5.872 xe bán ra trong tháng 1, giảm 12,4% so với tháng trước.

Trái ngược với xu hướng chung, VinFast tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi bàn giao 16.172 ô tô điện, tăng 55% so với cùng kỳ 2025 và tạm thời dẫn đầu toàn ngành trong tháng đầu năm. Mẫu MPV điện Limo Green đóng góp lớn nhất với doanh số 3.868 xe.

Trong top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng vừa qua, VinFast vẫn tiếp tục áp đảo khi có tới 4 mẫu xe góp mặt đồng thời chiếm cả 4 vị trí đầu bảng. Mazda CX-5 là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất. Trong khi các vị trí còn lại thuộc về 3 mẫu xe Ford và 2 mẫu xe Mitsubishi.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2026