Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 12/2025
Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan với doanh số gần 2.000 xe, bỏ xa các đối thủ như Hyundai Accent, Mazda2 và Mazda3.
Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đã đạt 47.067 xe trong tháng 12 vừa qua, tăng 20% so với tháng 11/2025 và tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dù xu hướng tiêu dùng đang “chuộng” SUV/CUV nhưng phân khúc sedan vẫn có những mẫu xe chủ lực tạo được sức hút đáng kể trong tháng 12/2025. Những con số riêng lẻ về doanh số cho thấy thứ tự hấp dẫn của các mẫu xe lần lượt là: Toyota Vios xếp thứ nhất, Honda City xếp thứ 2, Hyundai Accent xếp thứ 3, Mazda2 và Mazda3 xếp lần lượt thứ 4 và thứ 5.
Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tháng 12/2025:
VinFast Limo Green tiếp tục lập đỉnh với doanh số cực khủng, so kè ngôi vương MPV bán chạy nhất năm cùng Mitsubishi Xpander.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/01/2026 16:50 PM (GMT+7)