5 mẫu xe hybrid khách Việt mua nhiều nhất tháng 11/2025

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 11/2025 đạt 39.338 xe các loại, tăng trưởng gần 4% so với tháng trước. Hãng xe VinFast đã bàn giao 23.186 ô tô điện trong tháng 11/2025, tăng 14%. Phía TC Motor ghi nhận tổng doanh số đạt 5.463 xe trong cùng kỳ, tăng 3,8% so với tháng 10.

Trong top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 11/2025 ghi nhận sự xáo trộn về thứ hạng, Toyota Corolla Cross HEV vươn lên vị trí đầu bảng với doanh số 324 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Innova Cross HEV. Các vị trí sau lần lượt là Suzuki XL7 Hybrid, Toyota Camry HEV và Honda CR-V RS e:HEV.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 11/2025: