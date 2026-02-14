Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025

Năm 2025 khép lại với nhiều biến động đối với thị trường ô tô Việt Nam khi nền kinh tế, xu hướng tiêu dùng cũng như các chính sách quản lý liên tục thay đổi, tạo ra những dịch chuyển đáng chú ý về cung – cầu.

Tuy nhiên, nhờ các chương trình kích cầu từ Chính phủ cùng chiến lược điều chỉnh sản phẩm và bán hàng của các hãng xe, thị trường dần lấy lại đà tăng trưởng. Bối cảnh đó cũng khiến cuộc cạnh tranh trong nhóm 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 xuất hiện nhiều thay đổi so với giai đoạn trước.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, tổng doanh số toàn thị trường trong năm 2025 đạt 604.134 xe, tăng 22% so với năm 2024. Trong đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 212.838 xe, tăng trưởng 25%, còn xe lắp ráp trong nước đạt 391.296 xe, tăng 17%.

Riêng TC Motor ghi nhận doanh số hơn 53.229 xe bán ra trong năm 2025. Trong khi VinFast tạo dấu ấn khi bàn giao hơn 175.000 ô tô điện tới tay khách hàng, trở thành thương hiệu có sản lượng tiêu thụ lớn nhất thị trường.

Sự bứt phá mạnh mẽ của hãng xe Việt, đặc biệt trong mảng xe điện, đã góp phần thay đổi đáng kể cục diện cạnh tranh. Điều này được phản ánh rõ trong bảng xếp hạng 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 khi các dòng xe điện ngày càng chiếm ưu thế và dần định hình xu hướng tiêu dùng mới trên thị trường.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025