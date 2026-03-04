Honda CR-V G/L và Sportage 2.0G: Cuộc đấu “giá rẻ” thật sự ở phân khúc C-SUV

Trong nhóm C-SUV phổ thông tại Việt Nam, cuộc so găng đáng chú ý nhất ở tầm giá dưới 1,1 tỷ đồng không nằm ở các phiên bản hybrid hay AWD cao cấp, mà ở hai cấu hình xăng chủ lực: Honda CR-V G/L 1.5 Turbo và Kia Sportage 2.0G (Premium/Signature).

Một bên đại diện cho triết lý Nhật Bản, thực dụng, an toàn đồng bộ, giá trị sử dụng dài hạn. Bên còn lại là phong cách Hàn Quốc thiết kế hiện đại, nhiều trang bị và mức giá tiếp cận tốt hơn. Nếu đặt đúng câu hỏi “giá rẻ nào thực sự chất?”, câu trả lời không đơn giản chỉ nằm ở bảng giá.

Giá bán: Chênh lệch đủ tạo khác biệt quyết định

CR-V G hiện dao động quanh mức hơn 1,02 tỷ đồng, bản L xăng khoảng 1,09 tỷ đồng. Trong khi đó, Sportage 2.0G Premium chỉ hơn 800 triệu đồng, bản Signature khoảng 920-940 triệu đồng.

Khoảng cách 100-200 triệu đồng là con số rất thực tế với người mua xe gia đình. Sportage dễ tiếp cận hơn về chi phí ban đầu. CR-V cao giá hơn vì được định vị nhỉnh hơn, trang bị an toàn tiêu chuẩn đầy đủ và tùy cấu hình 5 hoặc 7 chỗ tại Việt Nam (không phải mọi phiên bản đều cố định 7 chỗ).

Không gian: Linh hoạt 5/7 chỗ hay tối ưu 5 chỗ rộng rãi?

CR-V dài khoảng 4.691 mm, trục cơ sở 2.701 mm. Tại Việt Nam, tùy phiên bản có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ. Bản 7 chỗ mang lại sự linh hoạt khi cần chở đông người, dù hàng ghế thứ ba chủ yếu phù hợp trẻ em hoặc quãng đường ngắn.

Sportage dài khoảng 4.660 mm nhưng có trục cơ sở 2.755 mm, dài hơn CR-V. Nhờ đó, hàng ghế sau rộng rãi hơn về khoảng để chân. Với cấu hình 5 chỗ cố định, khoang hành lý tiêu chuẩn khoảng 591 lít, rất phù hợp gia đình 4–5 người thường xuyên di chuyển xa.

CR-V linh hoạt hơn về công năng. Sportage tối ưu không gian cho 5 người một cách thoải mái.

Động cơ: Turbo linh hoạt hay hút khí tự nhiên bền bỉ?

CR-V G/L sử dụng động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo, công suất thực tế khoảng 180-188 mã lực (tùy cách công bố), đi kèm hộp số CVT. Đây là động cơ tăng áp cỡ nhỏ, thiên về sự êm ái và linh hoạt thay vì kiểu “bốc” mạnh như các máy turbo dung tích lớn. Khi chạy cao tốc hoặc cần vượt xe, CR-V vẫn thể hiện lợi thế rõ rệt về sức kéo so với máy 2.0L hút khí tự nhiên.

Sportage 2.0G dùng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 154 mã lực, hộp số tự động 6 cấp. Cảm giác vận hành mượt, tuyến tính, ít độ trễ, phù hợp nhu cầu đi phố và gia đình. Động cơ dạng này nổi tiếng về độ bền cơ học và chi phí bảo dưỡng ổn định.

Cần lưu ý: Sportage bản Signature tại Việt Nam còn có tùy chọn diesel 2.0D công suất khoảng 183 mã lực, mạnh mẽ hơn đáng kể. Tuy nhiên trong bài so sánh này, trọng tâm là cấu hình xăng 2.0G.

Nếu ưu tiên hiệu năng và khả năng vượt xe, CR-V nhỉnh hơn. Nếu đề cao sự đơn giản, bền bỉ, Sportage 2.0G là lựa chọn an toàn.

Nội thất và công nghệ: Hai phong cách rõ rệt

Sportage nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch đặt liền mạch, thiết kế hiện đại. Bản Signature có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế sưởi/làm mát, âm thanh Harman Kardon. Cảm giác bước vào xe mang đậm chất công nghệ.

CR-V thiên về sự gọn gàng và thực dụng. Giao diện dễ làm quen, hỗ trợ Apple CarPlay không dây, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, hệ thống Honda Connect. Không quá phô trương nhưng hoàn thiện chắc chắn và hợp lý trong bố trí.

Sportage hấp dẫn về thị giác. CR-V tạo cảm giác bền vững và dễ sử dụng lâu dài.

An toàn: CR-V đồng bộ ngay từ bản phổ thông

CR-V G/L được trang bị gói Honda Sensing với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và đèn pha tự động. Số túi khí lên tới 8.

Sportage 2.0G cũng có các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), nhưng mức độ đầy đủ phụ thuộc phiên bản, tập trung nhiều hơn ở bản Signature. Số túi khí tiêu chuẩn là 6.

Về độ đồng bộ trang bị an toàn chủ động, CR-V đang có lợi thế ở cấu hình phổ thông.

Giá trị dài hạn: Giữ giá và thương hiệu

Trên thị trường xe đã qua sử dụng, CR-V thường giữ giá tốt nhờ thương hiệu Nhật Bản và hình ảnh bền bỉ. Đây là yếu tố quan trọng với người mua xe gia đình tính toán vòng đời 5–7 năm.

Sportage có lợi thế giá mua ban đầu thấp và thiết kế trẻ trung, nhưng mức khấu hao thường cao hơn đôi chút theo thời gian.

Kết luận: Chọn “giá rẻ” hay chọn “giá trị”?

Sportage 2.0G phù hợp người mua cần mức đầu tư ban đầu hợp lý, thiết kế hiện đại, đủ dùng cho gia đình 4-5 người.

CR-V G/L phù hợp người ưu tiên an toàn đồng bộ, động cơ mạnh hơn, khả năng linh hoạt 5/7 chỗ và giá trị bán lại tốt.

Đây không phải cuộc so găng đúng hay sai. Đó là lựa chọn giữa chi phí ban đầu thấp hơn và giá trị sử dụng dài hạn. Với khách hàng gia đình, cân nhắc đúng nhu cầu thực tế sẽ quan trọng hơn việc nhìn vào con số giá niêm yết.