Honda CT125 Hunter Cub 2026 ra mắt với bề ngoài chất chơi, đậm chất việt dã

Ở lần nâng cấp mới nhất, mẫu xe không thay đổi về nền tảng kỹ thuật mà tập trung làm mới diện mạo bằng các tùy chọn màu sắc mới, qua đó duy trì sức hút với nhóm khách hàng yêu thích phong cách đa dụng nhỏ gọn, thực dụng nhưng giàu cá tính. CT125 Hunter Cub 2026 được bổ sung hai gam màu mới gồm Asteroid Black Metallic và Matt Fresco Brown.

Về tổng thể, mẫu xe vẫn giữ nguyên thiết kế đặc trưng của dòng CT với khung sườn chắc chắn, khoảng sáng gầm cao và bộ vành nan hoa phù hợp cho cả đường nhựa lẫn những cung đường đất nhẹ. Giá chở hàng phía sau kích thước lớn tiếp tục là chi tiết gia tăng tính thực dụng cho những chuyến đi dã ngoại hoặc nhu cầu chở đồ hằng ngày.

Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ giúp tăng khả năng nhận diện và đảm bảo hiệu quả chiếu sáng, trong khi cụm đồng hồ LCD cung cấp đầy đủ thông tin vận hành cần thiết cho người lái. Trang bị an toàn vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế với phanh đĩa trước và sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước.

Cung cấp sức mạnh cho xe tiếp tục là khối động cơ SOHC dung tích 123cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9,1 mã lực tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại khoảng 1,1 kg-m tại 4.750 vòng/phút.

Tại Nhật Bản, Honda CT125 Hunter Cub 2026 được niêm yết với mức giá 495.000 yên - khoảng 82,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt ở tỷ giá hiện tại.