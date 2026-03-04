Những mẫu xe tay ga phân khối lớn giá trăm triệu kén khách tại Việt Nam

Trong khi các dòng tay ga phổ thông như Honda SH 125/150, Lead, Air Blade, Yamaha Grande, Janus… luôn chiếm ưu thế nhờ giá mềm, phù hợp di chuyển đô thị và thương hiệu quen thuộc, thì các mẫu xe ga phân khối lớn trên 300cc lại chỉ hấp dẫn một nhóm nhỏ người dùng cụ thể. Đó là những người muốn chiếc xe sức mạnh cao hơn, khả năng đi đường trường tốt hơn và không ngại chi tiền cao cho một chiếc xe ga.

Ở tầm phân khúc này, giá bán thường dao động từ khoảng 129-350 triệu đồng, phần lớn là xe nhập khẩu hoặc lắp ráp giới hạn. Nhờ đó, số lượng người mua ít hơn và thị trường vẫn mang tính ngách: khách hàng chủ yếu là dân “đam mê xe”, người đã có nhu cầu rõ ràng về tốc độ, trải nghiệm, hoặc muốn thể hiện phong cách riêng chứ không phải số đông chạy xe đi làm mỗi ngày.

Một số mẫu tiêu biểu trong phân khúc này gồm những cái tên đã quen thuộc như Honda SH 350i, Yamaha XMAX 300, Vespa GTS 300, Lambretta X-series và G-series…. Mỗi mẫu đều có thế mạnh riêng nhưng đều có chung đặc điểm là giá cao hơn, thiết kế, công nghệ phong phú hơn nhưng cũng đòi hỏi người dùng cân nhắc kỹ về nhu cầu thực tế trước khi “xuống tiền”.

Honda SH 350i

Trong phân khúc tay ga 300-350cc, SH 350i được xem là cái tên “dễ tiếp cận” nhất với người Việt. Mẫu xe này thừa hưởng thiết kế sang trọng, thanh lịch từ “gia đình SH” vốn đã quá quen thuộc dù dung tích động cơ đã tăng mạnh.

Điểm đáng chú ý nằm ở khối động cơ 330cc eSP+, cho công suất xấp xỉ 29 mã lực, mô-men xoắn mạnh. Tuy vậy, mức giá chính hãng quanh mốc 150 triệu đồng vẫn là rào cản không nhỏ dù đã được lắp ráp trong nước.

Honda SH 350i. Ảnh: Phú Hưng.

So với các maxi-scooter thực thụ, xe thiếu những trang bị đặc trưng như kính chắn gió lớn hay tư thế ngồi tối ưu cho hành trình dài.

Trong thực tế sử dụng, SH 350i phù hợp với người đã có kinh nghiệm lái xe phân khối lớn, muốn nâng cấp từ xe ga phổ thông nhưng vẫn ưu tiên sự quen thuộc và linh hoạt.

Honda ADV 350

Ra mắt nhằm mở rộng danh mục tay ga đô thị lẫn đường trường, ADV 350 là mẫu xe được nhiều người đợi chờ. Tuy nhiên, với mức giá cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc, ADV 350 đang đối mặt với thách thức lớn trong việc thu hút khách hàng tại Việt Nam.

Honda ADV 350. Ảnh: Eko Baliko

Thiết kế của ADV 350 mang phong cách adventure-scooter với kính chắn gió lớn, yên cao và tư thế lái thoáng, phù hợp cho cả di chuyển trong phố lẫn những cung đường dài. Động cơ 330cc, công suất 29-30 mã lực và nhiều trang bị hiện đại như ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo và màn hình LCD đa chức năng đều là những điểm cộng rõ rệt.

Tuy vậy, giá bán thực tế ở mức cao, đôi khi vượt ngưỡng 160-170 triệu đồng tuỳ phiên bản và đại lý, khiến người tiêu dùng đắn đo khi so sánh với các lựa chọn khác như SH 350i hay XMAX 300.

Không ít khách hàng cho rằng, trong khi ADV 350 có thiết kế hấp dẫn, thì “giá tiền chưa đi đôi với nhu cầu sử dụng thực tế”, đặc biệt nếu mục tiêu chính là di chuyển trong đô thị.

Bên cạnh đó, tư thế ngồi cao và kích thước không nhỏ khiến ADV 350 chưa thực sự phù hợp với số đông tay lái phổ thông vốn quen với xe ga nhẹ, thấp và linh hoạt.

Kết quả là mẫu xe này còn khá kén khách, thu hút chủ yếu những người đam mê phong cách adventure hoặc đã quen với động cơ phân khối lớn.

Yamaha XMAX 300

Khác với SH 350i, XMAX 300 mang dáng dấp maxi-scooter rõ rệt với kính chắn gió cao, yên xe chia tầng và sàn để chân rộng. Thiết kế này hướng nhiều hơn tới các chuyến đi đường trường thay vì chỉ quanh quẩn trong nội đô.

Động cơ 292cc cho công suất khoảng 28 mã lực, hộp số CVT. Xe sở hữu loạt trang bị đáng giá như ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo, cốp chứa đồ lớn, màn hình LCD/TFT và cổng sạc USB-C. Mức giá khoảng 140 triệu đồng giúp XMAX 300 trở thành lựa chọn “mềm” hơn so với một số đối thủ cùng phân khúc.

Yamaha XMAX 300. Ảnh: Yamaha Town Motor

Dù vậy, kiểu dáng thể thao, phần đầu xe hầm hố có thể không hợp gu số đông. Kích thước lớn cùng kính chắn gió cao khiến xe kém linh hoạt hơn khi len lỏi trong giờ cao điểm. Ngoài ra, việc yêu cầu bằng lái A2 cũng khiến nhiều khách hàng e dè.

Trong trải nghiệm thực tế, XMAX 300 phát huy lợi thế khi chạy ở tốc độ cao, đi hai người hoặc mang theo hành lý. Tuy nhiên, nếu mục đích chính chỉ là đi làm hằng ngày trong phố, sự cồng kềnh có thể trở thành điểm trừ.

Vespa GTS 300

Ở một thái cực khác, GTS 300 thu hút khách hàng bằng phong cách Ý lịch lãm, đậm tính biểu tượng hơn là thông số vận hành. Đây là mẫu xe dành cho những người xem phương tiện di chuyển như một phần của phong cách sống.

Động cơ 300cc HPE cho khả năng tăng tốc mượt mà trong phố và đủ lực khi ra cao tốc. Trang bị gồm ABS, khóa thông minh, màn hình kỹ thuật số và khả năng kết nối điện thoại- tương đương các đối thủ cùng tầm tiền.

Vespa GTS 300. Ảnh: Hải Lâm.

Nhược điểm lớn nhất nằm ở giá bán phổ biến 158-160 triệu đồng và ít ưu đãi, khiến xe càng thêm kén khách. Một số người dùng cũng phản ánh hiện tượng hơi nóng từ khu vực tản nhiệt phả vào chân khi di chuyển lâu trong điều kiện thời tiết nóng. Thiết kế cổ điển, không có kính chắn gió lớn, cũng khiến xe chưa thực sự tối ưu cho hành trình dài tốc độ cao.

Thực tế, GTS 300 không dành cho số đông. Nhưng với cộng đồng yêu Vespa, mẫu xe này vẫn có sức hút riêng nhờ "chất Ý: đặc trưng và cảm giác lái mềm mại, khác biệt so với phần còn lại của phân khúc.

Lambretta G350

G350 trung thành với thiết kế cổ điển của hãng xe huyền thoại Lambretta. Xe sử dụng động cơ 330cc, công suất khoảng 27-28 mã lực, tương đương nhiều mẫu 300-350cc trên thị trường. Thân vỏ thép nguyên khối, các đường cong mềm mại cùng chi tiết kim loại hoàn thiện cao cấp tạo cảm giác một mẫu xe “chơi” đúng nghĩa.

Lambretta G350. Ảnh: Du Toàn

Trang bị gồm ABS 2 kênh, đèn LED, màn hình LCD và khóa thông minh. Khung sườn chắc chắn giúp xe vận hành đầm và ổn định.

Tuy nhiên, giá bán khá cao khiến G350 trở thành lựa chọn không dành cho số đông. Theo đó, Lambretta G350 nhập khẩu (Thái Lan) chính hãng đang được phân phối tại Việt Nam với mức giá niêm yết 169,2 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với Vespa GTV 300 và Honda SH 350i. Giá lăn bánh dự kiến khoảng 180-185 triệu đồng.

