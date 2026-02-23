5 mẫu MPV bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 1/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1/2026 có doanh số giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các đơn vị thành viên đã bán ra tổng cộng 36.875 xe, giảm 22% so với tháng 12/2025, nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (18.893 xe).

Phân khúc MPV vốn là lựa chọn phổ biến cho gia đình, dịch vụ và kinh doanh tiếp tục nóng với mức độ cạnh tranh cao. Trong tháng 1/2026, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với 3.868 chiếc bán ra, bỏ xa các đối thủ truyền thống nhờ lợi thế về xe điện và thương hiệu nội địa đang mở rộng nhanh.

Đứng thứ hai là Mitsubishi Xpander với gần 1.940 xe, tiếp tục giữ vị thế MPV chạy xăng được ưa chuộng nhất dù không còn dẫn đầu tổng phân khúc. Các vị trí tiếp theo thuộc về Toyota Veloz Cross, Kia Carens và Toyota Innova Cross, với doanh số lần lượt là 861, 573 và 546 xe, thể hiện mức cầu ổn định của nhóm MPV đa dạng về nhãn hiệu và mức giá.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2026