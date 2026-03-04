Giảm 50 triệu đồng có giúp Hyundai Creta thu hút khách hàng Việt

Trong tháng 3, cặp SUV đô thị Hyundai Creta và Tucson đều có tên với mức hỗ trợ từ 50 đến 60 triệu đồng. Khoản ưu đãi này giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận với hai mẫu xe nổi bật của Hyundai, vốn có thiết kế hiện đại, trẻ trung, đi kèm những trang bị tiện nghi và an toàn dẫn đầu phân khúc.

Cụ thể hơn, Hyundai đang hỗ trợ tới 50 triệu đồng cho mẫu Creta. Đây là mẫu SUV cỡ B, được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa kích thước gọn gàng và không gian sử dụng. Hyundai Creta hiện là lựa chọn tối ưu trong phân khúc khi cân bằng được kích thước gọn gàng với không gian sử dụng thực tế.

New Creta trang bị khối động cơ SmartStream G, dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực.

Tại Việt Nam, Hyundai Creta nhắm tới nhóm khách hàng là gia đình trẻ và những người lần đầu sở hữu ô tô. Xe gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ thiết kế mới với cụm đèn định vị dạng ẩn Parametric Jewel đặc trưng, tạo nên diện mạo đồng nhất với các dòng SUV cao cấp hơn của gia đình Hyundai.

Không chỉ có ngoại hình hiện đại, Creta còn sở hữu trang bị tiện nghi vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá khi là một trong số ít xe trang bị màn hình đa thông tin và màn hình giải trí đồng kích thước 10.25 inch. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp cùng tính năng làm mát hàng ghế trước mang lại trải nghiệm tiện nghi thường chỉ thấy trên các dòng xe hạng C.

New Creta sử dụng động cơ SmartStream G, dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm với các chế độ lái tuỳ chọn, Eco, Normal, Sport và Smart với hệ thống lái được tinh chỉnh. Bản cao cấp của New Creta có cấu hình tương đương với bản đắt tiền nhất - Creta N Line.

Bản Facelift chung động cơ, nhưng có 4 chế độ lái, từ nhẹ nhàng với Eco, Normal, Smart đến chế độ Sport mạnh mẽ. Tại chế độ Sport, vô lăng siết chặt hơn, tua máy được đẩy lên cao, chiếc xe mất khoảng 9 - 10 giây để đạt được tốc độ 100km/h.

Về an toàn, gói Hyundai SmartSense với các tính năng chủ động như hỗ trợ phòng tránh va chạm và giữ làn đường giúp Creta duy trì vị thế hàng đầu về bảo vệ người dùng. Khả năng vận hành của xe cũng rất linh hoạt nhờ khoảng sáng gầm 200mm và hộp số vô cấp IVT mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu.

New Creta đang nằm trong phân khúc giá cạnh tranh với Yaris Cross hay Suzuki Xforce, thế mạnh của chiếc xe này là thiết kế đẹp mắt, khả năng vận hành ổn định, tính năng hỗ trợ lái thông minh, thích hợp với những khách hàng trẻ, sành điệu.

Theo đại diện đơn vị phân phối, giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường là lúc thị trường đi vào nhịp vận hành ổn định. Việc triển khai ưu đãi kép trong thời điểm này nhằm hỗ trợ khách hàng và các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư phương tiện mới phục vụ nhu cầu di chuyển gia tăng trong năm.

