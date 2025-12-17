Top 5 xe gầm thấp bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 11/2025

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 11/2025 đạt 39.338 xe, bao gồm 28.557 xe du lịch, 10.273 xe thương mại và 488 xe chuyên dụng, tăng gần 4% so với tháng 10/2025.

Xe du lịch (PC) đạt tổng doanh số 24.604 xe. Trong đó, xe SUV là điểm sáng với mức tăng trưởng 9% so với tháng trước. Tuy nhiên, xe sedan và MPV lại cùng giảm 1%. Đặc biệt, phân khúc crossover sụt giảm tới 19% so với tháng 10.

Ở top 5 mẫu sedan bán chạy nhất không có sự thay đổi về thứ hạng. Dẫn đầu vẫn là Toyota Vios với 1.554 xe bán ra, xếp thứ 2 là Honda City bàn giao 1.550 xe. Thứ 3 là Hyundai Accent với 656 xe đến tay khách hàng. Hai vị trí cuối lần lượt là Mazda2 và Mazda3.

Dưới đây là top 5 mẫu xe gầm thấp (sedan) bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 11/2025