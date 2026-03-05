Suzuki làm mới Gixxer 250 2026, dân mê xe đứng ngồi không yên

Phiên bản 2026 nổi bật với màu sơn mới Pearl Glacier White / Matte Platinum Silver Metallic No.2, mang đến diện mạo hiện đại và cao cấp hơn. Bên cạnh đó, tùy chọn Glass Sparkle Black tiếp tục được duy trì, hướng đến phong cách thể thao mạnh mẽ. Thiết kế tổng thể vẫn theo ngôn ngữ đặc trưng của dòng Gixxer, với bình xăng dung tích lớn, ốp gầm sắc nét và tỷ lệ thân xe gọn gàng nhưng bề thế.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần. Đèn pha LED thiết kế mỏng, chia ba khoang theo phương dọc, tạo dấu ấn nhận diện đặc trưng. Đèn hậu LED dạng tổ hợp phía sau hoàn thiện tổng thể hiện đại cho mẫu xe. Cụm đồng hồ là màn hình LCD kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành.

Về sức mạnh, Gixxer 250 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC 4 van, dung tích 249 cc, làm mát bằng dầu. Khối động cơ này đạt công suất tối đa đạt 19 kW (26 PS) tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 7.300 vòng/phút. Cấu hình này cho thấy động cơ tập trung vào khả năng đáp ứng tốt ở dải tua thấp tới trung, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị cũng như nhu cầu di chuyển đường trường cự ly vừa phải. Hệ thống phun xăng điện tử đảm nhiệm cung cấp nhiên liệu, kết hợp cùng hộp số côn tay 6 cấp và ly hợp ướt đa đĩa.

Xe sử dụng khung kim cương (Diamond frame), chiều dài cơ sở 1.345 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và chiều cao yên 800 mm – thông số phù hợp với đa số vóc dáng người lái châu Á. Hệ thống phanh trước và sau đều là đĩa đơn thủy lực tích hợp ABS. Bộ vành 17 inch đi cùng lốp kích thước 110/70R17 phía trước và 150/60R17 phía sau. Bình xăng dung tích 12 lít đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn các hành trình dài.

Tại Nhật Bản, Suzuki Gixxer 250 2026 được niêm yết với giá 492.800 yên - khoảng 82,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.