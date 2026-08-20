Chiếc Ferrari Luce đầu tiên xuất xưởng chốt giá hơn 1.000 tỷ đồng

Chiếc Ferrari Luce mang số khung 0 vừa được tỷ phú Mỹ Herbert Wertheim mua với giá 40 triệu USD (hơn 1.048 tỷ đồng) tại phiên đấu giá từ thiện do RM Sotheby’s tổ chức trong khuôn khổ Monterey Car Week. Mức giá này cao gấp khoảng 36 lần con số ước tính ban đầu 1,1 triệu USD, đồng thời lập kỷ lục chiếc Ferrari hiện đại đắt nhất từng được bán qua đấu giá.

Tỷ phú Herbert Wertheim bên cạnh chiếc xe điện Ferrari Luce mà ông vừa đấu giá thành công (Ảnh: Supercarfor.sale/IG)

Điểm đặc biệt của chiếc xe không chỉ nằm ở con số 40 triệu USD. Đây là Chassis 0, chiếc Luce đầu tiên trong chương trình sản xuất thương mại và được Ferrari thực hiện riêng thông qua bộ phận Tailor Made. Xe sở hữu ngoại thất Madreperla Semi-Gloss, nội thất da Le Mans metallic màu Perla kết hợp các chi tiết Grigio Corvara, cùng nhiều trang bị nhận diện riêng cho phiên bản đầu tiên. Sau đấu giá, xe sẽ được đưa trở lại Maranello trước khi bàn giao cho chủ nhân, dự kiến vào quý I/2027.

Ferrari Luce được đấu giá tại Monterey Car Week. Ảnh: Drive

Ferrari Luce cũng mang ý nghĩa đặc biệt với thương hiệu Italy khi là mẫu xe thuần điện đầu tiên được Ferrari đưa vào sản xuất thương mại. Vì vậy, Chassis 0 không đơn thuần là một chiếc siêu xe độc bản mà còn đại diện cho bước chuyển quan trọng của Ferrari sang kỷ nguyên điện hóa.

Toàn bộ 40 triệu USD thu được từ phiên đấu giá sẽ được chuyển cho Ferrari Foundation để tài trợ các chương trình giáo dục. Đây cũng là điểm khiến thương vụ trở nên khác biệt, khi giá trị của chiếc xe không chỉ được quyết định bởi cấu hình hay độ hiếm mà còn bởi mục đích từ thiện.

Ferrari Luce Chassis 0 đầu tiên được bán đấu giá 40 triệu USD. Ảnh: Drive

Người đưa mức giá lên 40 triệu USD là Herbert Wertheim, tỷ phú 87 tuổi người Mỹ. Ông vốn không phải một nhà sưu tầm xe chuyên nghiệp mà được biết đến với vai trò bác sĩ nhãn khoa, nhà sáng chế, doanh nhân và nhà đầu tư. Wertheim tích lũy phần lớn tài sản nhờ đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, trong đó có nhiều khoản rót vốn sớm vào các tập đoàn công nghệ lớn.

Đây không phải lần đầu Wertheim gây chú ý tại Monterey. Năm 2025, ông từng chi 26 triệu USD để mua Ferrari Daytona SP3 Tailor Made “599+1” trong một phiên đấu giá từ thiện. Khi đó, chiếc xe trở thành ô tô đời mới đắt nhất từng được bán qua đấu giá, trước khi kỷ lục bị chính chiếc Luce Chassis 0 phá vỡ.

Ông Wertheim chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó chủ tịch cấp cao của Ferrari - Enrico Galliera, khi nhận bàn giao chiếc Ferrari Daytona SP3 Tailor Made vào năm 2025. (Ảnh: Ferrari)

Chỉ sau hai thương vụ, Wertheim đã chi tổng cộng 66 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng) cho hai chiếc Ferrari đặc biệt. Dù thông tin về bộ sưu tập xe cá nhân của ông khá hạn chế, những thương vụ này vẫn đủ đưa vị tỷ phú vào nhóm khách hàng đặc biệt của Ferrari, đồng thời cho thấy những chiếc xe siêu đắt giá đôi khi còn được dùng như một phương tiện để tạo ra giá trị xã hội bên cạnh thú chơi sưu tầm.