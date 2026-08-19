VinFast VF Wild lộ diện gần như hoàn chỉnh, xuất hiện chi tiết bất ngờ

VinFast VF Wild tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố với mức độ ngụy trang tối thiểu. So với bản concept, mẫu bán tải đã có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong khi một số chi tiết mới làm dấy lên nghi vấn xe có thể sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV).

Sau khi xuất hiện tại một sự kiện nội bộ, VF Wild tiếp tục được bắt gặp gần nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Chiếc xe thử nghiệm gần như để lộ toàn bộ thiết kế, chỉ che logo VinFast và tên xe phía sau thùng.

Ngoại hình tổng thể của VF Wild vẫn giữ những đường nét đặc trưng từ bản ý tưởng, nhưng nhiều chi tiết đã được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn để phù hợp với một mẫu xe thương mại. Chiếc xe chạy thử sử dụng mâm thép dập kết hợp lốp thành cao Sailun, khác biệt rõ rệt so với bộ mâm hợp kim lớn và cầu kỳ trên bản concept.

Một chiếc VF Wild khác trong khu vực nhà máy trước đó cũng được bắt gặp với kiểu mâm khác, có thể kết hợp ốp nhựa trang trí bên ngoài. Như vậy, ít nhất ba kiểu mâm đã xuất hiện trên các nguyên mẫu, cho thấy VinFast có thể đang thử nghiệm nhiều cấu hình trước khi chốt trang bị.

VF Wild hiện xuất hiện với ít nhất hai màu sơn gồm trắng và ghi xám mờ. Phần thân xe sử dụng nhiều ốp nhựa màu đen quanh vòm bánh và kéo dài lên cửa. Dù vẫn là xe thử nghiệm, chất lượng hoàn thiện được thể hiện khá tốt với các khe hở thân xe tương đối đồng đều.

VinFast chưa công bố thông số kỹ thuật hay hệ truyền động chính thức của VF Wild. Tuy nhiên, hai nắp ốp bố trí đối xứng ở hai bên thùng xe đang làm dấy lên nghi vấn mẫu bán tải có thể sử dụng hệ truyền động EREV hoặc PHEV.

Trên các mẫu xe sử dụng hệ truyền động này, một bên thường là cổng sạc điện, trong khi bên còn lại dành cho vị trí nạp nhiên liệu. Đáng chú ý, phần ốp bảo vệ gầm phía dưới thùng VF Wild còn có một khoảng khoét ở góc bên trái, được cho là có thể dành cho ống xả.

Nếu nhận định này chính xác, VinFast VF Wild có thể sử dụng động cơ xăng với vai trò máy phát điện, trong khi bánh xe được dẫn động bằng mô-tơ điện. Cấu hình EREV giúp xe duy trì đặc tính vận hành của ô tô điện nhưng giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Bên dưới xe cũng có thể quan sát hệ thống treo dạng đa liên kết. Cấu hình này có ưu điểm về độ êm và khả năng kiểm soát tiếng ồn, dù khả năng chịu tải có thể không bằng kiểu treo nhíp lá phổ biến trên nhiều mẫu bán tải.

Khoang cabin của VF Wild cũng được điều chỉnh theo hướng đơn giản hơn bản concept. Xe sử dụng màn hình trung tâm dạng đặt nổi, kích thước ước tính khoảng 9-10 inch. Bệ trung tâm tối giản, không còn nhiều phím bấm vật lý mà chủ yếu bố trí khay sạc không dây và hộc để cốc.

Ghế lái trên nguyên mẫu mới chỉ có khả năng chỉnh cơ. Một số chi tiết được chia sẻ với các mẫu VinFast hiện có như vô-lăng, cụm điều khiển nâng hạ kính và nhiều khả năng cả cần số điện tử dạng cần gạt phía sau vô-lăng. Ta-pi cửa được tạo hình trang trí lấy cảm hứng từ những đường nét bản đồ địa hình.

Kế hoạch phân phối hay thời điểm mở bán chính thức VF Wild vẫn chưa được VinFast công bố. Do đó, nghi vấn về hệ truyền động EREV hiện vẫn chỉ dựa trên những dấu hiệu quan sát được từ xe thử nghiệm.

Dù vậy, việc mẫu bán tải liên tục xuất hiện trên đường phố với mức độ ngụy trang tối thiểu, đồng thời từng được trưng bày tại sự kiện nội bộ, cho thấy quá trình phát triển đã tiến khá xa. Thời điểm VinFast công bố phiên bản thương mại của VF Wild vì thế có thể không còn quá xa.

Ảnh: MXH