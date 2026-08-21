Kawasaki Z400 2027 trình làng: Diện mạo mới, động cơ 48 PS

Ở phiên bản mới, mẫu naked bike tầm trung được bổ sung phối màu Ebony × Metallic Carbon Gray, trong khi thiết kế tổng thể, động cơ và các trang bị chủ đạo vẫn được duy trì.

Phối màu mới kết hợp tông đen chủ đạo với các chi tiết xám đậm, tạo điểm nhấn trên thân xe, bình xăng, chắn bùn trước, phần đuôi và một số khu vực của khung. Z400 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Sugomi đặc trưng của dòng Z, với phần đầu xe được tạo hình thấp và hướng về phía trước, trong khi đuôi xe ngắn, gọn. Cách tạo hình này mang đến cho chiếc xe vẻ ngoài cơ bắp, đồng thời tạo cảm giác như luôn trong trạng thái sẵn sàng tăng tốc.

Về sức mạnh, Kawasaki Z400 2027 tiếp tục được trang bị động cơ 2 xi-lanh song song, DOHC, 4 van mỗi xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, dung tích 398 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 48 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 37 Nm tại 8.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp. Xe cũng được trang bị hệ thống Assist & Slipper Clutch, giúp thao tác côn nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi người lái dồn số ở tốc độ cao.

Z400 còn sở hữu Economical Riding Indicator. Khi xe được vận hành trong điều kiện tối ưu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, biểu tượng ECO sẽ xuất hiện trên bảng đồng hồ, qua đó giúp người lái dễ dàng nhận biết và duy trì cách vận hành hiệu quả. Theo tiêu chuẩn WMTC, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 25,7 km/lít. Kết hợp với bình xăng dung tích 14 lít, Z400 có thể đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài.

Mẫu naked bike của Kawasaki sử dụng khung Trellis bằng thép High-Tensile, trong đó động cơ tham gia vào kết cấu tổng thể nhằm tối ưu trọng lượng cũng như độ cứng của thân xe. Z400 2027 có chiều dài cơ sở 1.370 mm, chiều cao yên 785 mm và khoảng sáng gầm 145 mm. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 1.990 mm chiều dài, 800 mm chiều rộng và 1.055 mm chiều cao.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng đường kính 41 mm, hành trình 120 mm. Phía sau là giảm xóc đơn kết hợp hệ thống Bottom-Link Uni-Trak, có hành trình 130 mm và khả năng điều chỉnh tải trước lò xo. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch ở cả hai bánh, đi cùng lốp 110/70R17 phía trước và 150/60R17 phía sau.

Về khả năng giảm tốc, Z400 2027 được trang bị đĩa phanh Semi-Floating Petal Disc 310 mm ở bánh trước, kết hợp cùm phanh 2 piston. Phía sau sử dụng đĩa Petal Disc 220 mm cùng cùm phanh 2 piston. Hệ thống ABS được trang bị tiêu chuẩn, góp phần tăng khả năng kiểm soát xe trong những tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường có độ bám thấp.

Tại Nhật Bản, Kawasaki Z400 2027 được niêm yết với mức giá 770.000 yên, tương đương khoảng 126 triệu đồng nếu quy đổi trực tiếp sang tiền Việt. Với việc bổ sung màu sơn mới nhưng giữ nguyên nền tảng vận hành quen thuộc, Z400 2027 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu naked bike nhỏ gọn, mạnh mẽ và phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.