Toyota Hilux bất ngờ giảm giá mạnh, bản Pro rẻ hơn Ford Ranger

Một số đại lý tại Hà Nội bất ngờ giảm giá mẫu xe Toyota Hilux tới 40 triệu đồng trong tháng 8/2026, chủ yếu áp dụng cho phiên bản Pro. Động thái này đưa giá thực tế của mẫu bán tải Nhật Bản xuống còn khoảng 666 triệu đồng, qua đó tăng sức cạnh tranh với Ford Ranger và Mitsubishi Triton trong giai đoạn thị trường bước vào mùa thấp điểm.

Sau thời gian nguồn cung hạn chế, Toyota Hilux đã xuất hiện ổn định hơn tại các đại lý trong khoảng hai tháng gần đây. Lượng xe dồi dào tạo điều kiện để các showroom triển khai chương trình ưu đãi, trong đó bản Pro 2.8 4x2 AT đang được giảm mạnh nhất.

Hilux Pro có giá niêm yết 706 triệu đồng, nhưng một số đại lý tại Hà Nội đang chào bán chỉ khoảng 666 triệu đồng, tương đương mức giảm 40 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách không đồng nhất giữa các showroom, với mức giá phổ biến ở một số nơi khác khoảng 675 - 680 triệu đồng, tức giảm 26 - 31 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp nhất Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT cũng được giảm khoảng 13-14 triệu đồng. Từ mức niêm yết 903 triệu đồng, giá thực tế tại một số đại lý còn khoảng 889-890 triệu đồng. Trong khi đó, bản Standard 2.8 4x2 MT có giá 632 triệu đồng vẫn được bán đúng giá tại nhiều đại lý ở Hà Nội, dù một số địa phương áp dụng mức giảm khoảng 10-20 triệu đồng.

Với mức giá 666 triệu đồng, Hilux Pro hiện thậm chí thấp hơn giá niêm yết của Ford Ranger XLS 2.0 4x2 AT khoảng 41 triệu đồng. Ở nhóm cao cấp, Hilux Trailhunter sau ưu đãi cũng thấp hơn Ranger Wildtrak 2.0 4x4 AT có giá 949 triệu đồng khoảng 59 - 60 triệu đồng. Dù không phải phép so sánh hoàn toàn tương đương về trang bị và cấu hình, chênh lệch giá này vẫn giúp Hilux trở nên đáng chú ý hơn trong cuộc đua bán tải.

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh với Ranger cũng thể hiện rõ qua kết quả kinh doanh. Trong tháng 7/2026, Ford Ranger tăng doanh số 14,2% so với tháng trước và lấy lại vị trí dẫn đầu phân khúc. Ngược lại, lượng Hilux bán ra giảm 28,2%. Lũy kế 7 tháng, Ranger vẫn duy trì khoảng cách khá lớn, dù Hilux đã có hai lần vượt đối thủ Mỹ về doanh số theo tháng trong năm nay.

Sức cạnh tranh của Hilux còn đến từ việc thế hệ thứ 9 vừa được Toyota đưa về Việt Nam đầu năm nay. Xe được phân phối với ba phiên bản, đều sử dụng động cơ diesel 2.8L, kết hợp khung gầm rời và hộp số tự động 6 cấp trên các bản AT. Thiết kế mới theo hướng vuông vức, khỏe khoắn hơn, trong khi nội thất được nâng cấp với cụm màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, kết nối điện thoại không dây, sạc không dây và lọc không khí PM2.5.

Ở các phiên bản cao cấp, Hilux còn được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn và đèn chiếu xa tự động. Những nâng cấp này giúp mẫu bán tải Nhật Bản thu hẹp khoảng cách về tiện nghi và công nghệ với Ranger.

Không chỉ Toyota, các đối thủ trong phân khúc cũng đang tăng cường kích cầu. Mitsubishi Triton được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, đưa giá thực tế xuống khoảng 616 - 868 triệu đồng. Tuy nhiên, Triton vốn thường xuyên có ưu đãi trong khi sức tiêu thụ chưa tạo được sức ép lớn lên Ranger và Hilux.