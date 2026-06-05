Ferrari Luce vừa ra mắt đã có đại gia Việt chốt đơn

Ferrari Luce vừa chính thức ra mắt toàn cầu và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong giới yêu xe. Đại diện Ferrari Việt Nam xác nhận đã có một khách hàng trong nước đặt mua mẫu xe này, đánh dấu sự xuất hiện của đơn hàng đầu tiên dành cho chiếc Ferrari thuần điện tại thị trường Việt Nam.

Theo nguồn tin từ hệ thống phân phối, chiếc xe dự kiến được đưa về nước từ đầu năm sau nếu quá trình sản xuất và bàn giao diễn ra đúng kế hoạch. Điều này có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á đón nhận Ferrari Luce.

Luce là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử Ferrari, đồng thời là bước đi quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng siêu xe Italy. Xe được phát triển theo phong cách grand tourer kết hợp crossover với cấu hình 5 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm cao hơn đáng kể so với các dòng Ferrari truyền thống nhằm tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.

Mẫu xe gây nhiều tranh cãi ngay từ khi ra mắt bởi thiết kế khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Ferrari quen thuộc. Dự án được cho là có sự tham gia của nhà thiết kế Jony Ive, người từng đứng sau nhiều sản phẩm nổi tiếng của Apple. Ngoại hình mới lạ của Luce đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng yêu xe trên toàn cầu.

Theo các thông tin được công bố, Ferrari Luce sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất hơn 1.000 mã lực. Xe được trang bị bốn mô-tơ điện, có khả năng đạt tốc độ tối đa khoảng 310 km/h. Bộ pin đặt dưới sàn cho phép phạm vi hoạt động hơn 500 km sau mỗi lần sạc.

Ferrari cho biết Luce vẫn được phát triển theo triết lý vận hành đặc trưng của hãng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về khí thải tại nhiều thị trường trên thế giới.

Giá bán khởi điểm của Ferrari Luce được cho là vào khoảng 500.000-550.000 euro, tương đương gần 16 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại và chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa. Theo thông lệ của Ferrari, những khách hàng VIP sẽ được ưu tiên tiếp cận và đặt mua các mẫu xe đặc biệt hoặc số lượng giới hạn.

Việc đã xuất hiện đơn đặt hàng tại Việt Nam ngay sau khi xe ra mắt khiến giới mê xe trong nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, danh tính khách hàng hiện vẫn được giữ kín. Trong bối cảnh số lượng xe Ferrari và các dòng siêu xe tại Việt Nam ngày càng gia tăng, chủ nhân đầu tiên của Ferrari Luce có thể là một gương mặt quen thuộc trong giới sưu tập xe hoặc cũng có thể là một khách hàng hoàn toàn mới.