Mua Ferrari nhưng không hề mất giá, chủ xe lời gấp 4 lần sau gần 3 năm

Sở hữu một chiếc Ferrari 812 Competizione A chưa bao giờ chỉ là câu chuyện đam mê tốc độ. Với giới sưu tầm siêu xe, đây còn là một khoản đầu tư có biên lợi nhuận hiếm thấy – minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tính khan hiếm và vị thế khách hàng VIP trong hệ sinh thái Ferrari.

Khi ra mắt với tư cách biến thể mui trần của dòng 812 hiệu năng cao nhất, 812 Competizione A được sản xuất giới hạn đúng 599 chiếc trên toàn cầu. Quy trình phân phối được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ những khách hàng thân thiết nhất mới nhận được thư mời đặt mua. Chính cơ chế “chọn mặt gửi vàng” này đã vô tình biến mẫu xe thành một tài sản đầu tư gần như được “định sẵn” tiềm năng tăng giá.

Điểm đáng nói nằm ở tốc độ tăng giá. Từ mức khởi điểm khoảng 700.000 USD, chỉ chưa đầy ba năm sau khi bàn giao, nhiều chiếc 812 Competizione A đã được sang tay với giá vượt mốc 2 triệu USD. Điều đó đồng nghĩa giá trị thị trường đã tăng gần gấp bốn lần trong khoảng thời gian cực ngắn – một biên độ lợi nhuận mà ngay cả nhiều kênh đầu tư truyền thống cũng khó đạt được trong cùng chu kỳ.

Trường hợp đang được RM Sotheby’s chào bán càng cho thấy rõ điều này. Chiếc xe có giá cấu hình ban đầu 852.420 USD, nhưng hiện được định giá từ 2,5 đến 2,8 triệu USD. Nếu giao dịch thành công ở ngưỡng cao, mức chênh lệch có thể lên tới gần 2 triệu USD chỉ sau ba năm nắm giữ – một con số đủ khiến bất kỳ nhà đầu tư nào phải chú ý.

Tất nhiên, nền tảng của mức tăng trưởng ấy không chỉ nằm ở yếu tố đầu cơ. Xe sở hữu cấu hình giàu giá trị sưu tầm với màu Rosso Corsa đặc trưng, sọc đua Nero và Argento Nurburgring, cùng gói tùy chọn sợi carbon đắt giá. Bên dưới là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L sản sinh 819 mã lực, giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 340 km/h – những thông số góp phần củng cố vị thế biểu tượng của dòng xe này.

Trong bối cảnh Ferrari ngày càng siết chặt danh sách khách hàng ưu tiên, thị trường đấu giá trở thành cánh cửa hiếm hoi cho những ai muốn sở hữu một chiếc 812 Competizione A gần như mới. Và khi giá trị đã tăng gần gấp bốn lần chỉ trong ba năm, mẫu siêu xe này không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là ví dụ điển hình cho cách một tuyệt phẩm cơ khí có thể vượt ra khỏi phạm vi đam mê để trở thành tài sản sinh lời thực thụ.