Ferrari trình làng siêu xe điện mạnh 1.035 mã lực, giá gần 16 tỷ đồng

Sau thời gian dài thử nghiệm dưới lớp ngụy trang, Ferrari Luce không chỉ gây chú ý bởi sức mạnh hơn 1.000 mã lực mà còn bởi thiết kế khác biệt hoàn toàn so với mọi chiếc Ferrari trước đây.

Không giống với những dự án xe điện giới hạn thường thấy, Ferrari định vị Luce là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới nhằm mở rộng thương hiệu thay vì thay thế các mẫu động cơ đốt trong hay hybrid hiện tại. Xe được phát triển như một mẫu grand tourer hiệu năng cao dành cho nhóm khách hàng xe điện hạng sang, chú trọng trải nghiệm công nghệ và tính thực dụng nhiều hơn hình ảnh “siêu xe truyền thống”.

Ferrari Luce được chấp bút cùng LoveFrom – studio thiết kế do cựu giám đốc thiết kế Apple Jony Ive và Marc Newson sáng lập. Điều này thể hiện rõ qua phong cách ngoại thất tối giản với phần cabin kính lớn kiểu “glasshouse”, các chi tiết khí động học tách biệt ở đầu và đuôi xe cùng bề mặt thân xe liền mạch. Nếu bỏ logo “Ngựa chồm”, nhiều người thậm chí khó liên tưởng đây là một chiếc Ferrari.

Phần đầu xe nổi bật với cánh gió lớn kéo ngang gợi nhớ Dodge Charger Daytona, kết hợp nắp ca-pô sơn đen tạo hiệu ứng hai tông màu. Ferrari trang bị cho Luce bộ mâm khổng lồ 23 inch phía trước và 24 inch phía sau – lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Ferrari thương mại. Tay nắm cửa dạng bật lên đặt ở cột B mang phong cách Tesla Cybertruck, trong khi cửa sau mở ngược kiểu “suicide doors” tương tự Rolls-Royce.

Nhìn ngang, Luce mang dáng sedan nhưng thực tế sử dụng cấu trúc liftback với cửa khoang hành lý liền kính sau. Ferrari cho biết thiết kế phần đuôi lấy cảm hứng từ 360 Modena và 458 Italia, dù cụm đèn hậu tròn lại khiến nhiều người liên tưởng tới Nissan Skyline hay Chevrolet Impala hơn là một mẫu Ferrari truyền thống.

Khoang nội thất tiếp tục thể hiện triết lý kết hợp giữa công nghệ hiện đại và cảm giác cơ khí quen thuộc. Vô-lăng làm từ nhôm tái chế đi kèm cụm hiển thị có khả năng di chuyển theo góc lái để giữ thông tin luôn trong tầm quan sát. Ferrari vẫn duy trì nút bấm vật lý, núm xoay và công tắc cơ học bên cạnh các màn hình OLED thay vì “số hóa” hoàn toàn như nhiều mẫu EV hiện nay.

Một số chi tiết đặc biệt khác gồm chìa khóa làm từ kính Gorilla Glass tích hợp công nghệ E Ink, hiệu ứng ánh sáng vàng lan tỏa khắp cabin khi khởi động hay cần kéo vật lý trên trần xe để kích hoạt Launch Mode. Xe còn được trang bị ghế massage, cụm điều khiển riêng cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 21 loa công suất 3.000W.

Ferrari Luce sử dụng 4 mô-tơ điện độc lập phát triển từ công nghệ trên siêu xe F80, cho tổng công suất khoảng 1.035–1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây, đạt tốc độ tối đa hơn 310 km/h. Dù nặng khoảng 2,26 tấn, Ferrari khẳng định hệ thống phân bổ mô-men xoắn điện tử cùng cách bố trí pin thấp dưới sàn giúp Luce mang lại cảm giác linh hoạt tương đương một mẫu xe nhẹ hơn khoảng 400 kg.

Đáng chú ý, Ferrari không sử dụng âm thanh giả lập đơn thuần bằng loa ngoài. Hệ thống trên Luce dùng cảm biến gia tốc gắn tại cầu sau để ghi nhận rung động thực tế từ các bộ phận quay, sau đó xử lý và khuếch đại nhằm tái tạo âm thanh cơ học tự nhiên hơn. Xe cũng có cơ chế mô phỏng phanh động cơ và “chuyển số” nhằm giữ lại cảm giác lái đặc trưng của xe thể thao động cơ đốt trong.

Cung cấp năng lượng cho Luce là bộ pin 122 kWh với kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 350 kW. Ferrari cho biết xe có thể nạp khoảng 70 kWh chỉ trong 20 phút và đạt quãng đường vận hành hơn 530 km theo chuẩn WLTP. Bộ pin đồng thời đóng vai trò kết cấu chịu lực, giúp tăng 25% độ cứng uốn và 35% độ cứng xoắn so với các mẫu Ferrari bốn cửa trước đây.

Ferrari dự kiến mở đặt hàng Luce tại châu Âu vào cuối năm nay. Giá khởi điểm được hé lộ khoảng 520.000 Euro, tương đương gần 16 tỷ VND.