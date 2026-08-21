“Vua” tay ga Honda trình làng, thêm loạt màu mới độc đáo

Với thiết kế đa dụng đặc trưng, X-ADV có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ di chuyển hàng ngày trong đô thị, đi tour đường dài cho tới những cung đường có bề mặt không đồng nhất. Ở phiên bản 2027, xe được cập nhật thêm các màu sắc mới trong khi các trang bị về cơ bản không thay đổi.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ Parallel Twin hai xi-lanh, dung tích 745cc, cấu hình SOHC 8 van và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 43,1 kW, tương đương khoảng 58,6 PS tại 6.750 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 3,6 L/100Km, xe có bình xăng dung tích 13,2 lít.

Mẫu xe đa dụng này được trang bị hộp số Dual Clutch Transmission (DCT), 6 cấp. Hệ thống này cho phép xe tự động thực hiện quá trình sang số mà người lái không cần thao tác với tay côn. Tuy nhiên, khi muốn chủ động kiểm soát cấp số, người lái vẫn có thể sử dụng các công tắc trên tay lái để chuyển số theo ý muốn. Xe được tích hợp 5 chế độ lái gồm: Standard, Sport, Rain, Gravel và User.

Tùy từng chế độ, hệ thống sẽ thay đổi phản ứng của động cơ, mức độ Engine Brake cũng như khả năng can thiệp của hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control, hay HSTC. Trong đó, Gravel Mode là chế độ đáng chú ý đối với những người thường xuyên sử dụng X-ADV trên các bề mặt có độ bám thấp hoặc nền đất rời.

Hệ thống treo tiếp tục được xây dựng theo hướng Adventure với phuộc trước Upside Down đường kính 41 mm, loại SFF-CA, có hành trình 153,5 mm. Phía sau sử dụng giảm xóc đơn kết hợp hệ thống liên kết Pro-Link với hành trình 150 mm. Xe sử dụng bánh trước dạng vành nan hoa kích thước 17 inch, đi cùng lốp 120/70R17, trong khi bánh sau có kích thước 15 inch và sử dụng lốp 160/60R15.

Hệ thống phanh cũng được thiết kế tương xứng với kích thước và trọng lượng của xe. Phía trước sử dụng phanh đĩa đôi đường kính 296 mm kết hợp cùm phanh Radial Mount 4 piston. Phía sau là đĩa phanh 240 mm cùng hệ thống ABS. Với trọng lượng xe lên tới 237 kg, cấu hình phanh này giúp X-ADV có đủ khả năng kiểm soát trong những tình huống phanh ở tốc độ cao cũng như khi chở tải.

Ở khu vực điều khiển, X-ADV 2027 được trang bị màn hình màu TFT 5 inch tích hợp khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync. Xe cũng được trang bị hệ thống chìa khóa Smart Key thông minh, cổng sạc USB Type-C và hệ thống chiếu sáng LED.