Siêu xe Ferrari độc bản CZ26 lộ điện

Ferrari CZ26 là dự án độc bản được phát triển từ SF90 Stradale, kết hợp hiệu năng của siêu xe hybrid với ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách công nghiệp Ý những năm 1970. Chiếc xe là sản phẩm của hơn 2 năm hợp tác giữa Ferrari Special Projects, Ferrari Design Studio và vị khách hàng đặc biệt.

Phần đầu xe được thiết kế lại với kiểu dáng vuông vức hơn. Nắp ca-pô xuất hiện các khe dọc mảnh, để lộ những chi tiết màu đỏ bên dưới. Cụm đèn LED thanh mảnh thay thế thiết kế đèn góc cạnh trên SF90, đồng thời được tích hợp trực tiếp vào phần cản trước.

Thân xe cũng được nhấn mạnh bằng những đường nét hình học rõ ràng. Bộ mâm mang thiết kế góc cạnh, trong khi các mảng thân xe được tạo hình vuông vức hơn. Dù vậy, đường mái dốc và tỷ lệ tổng thể đặc trưng của SF90 vẫn được giữ lại.

Ở phía sau, khoang động cơ được tạo hình theo phong cách vuông vức. Khu vực này sử dụng nhiều chi tiết màu đen cùng kính khoang động cơ tối màu. Cụm đèn hậu có thiết kế nằm ngang, đồng điệu với đèn phía trước. Logo ngựa chồm được đặt giữa hai ống xả bằng titanium.

Đây cũng là một trong những điểm nhấn giúp phần đuôi CZ26 giữ được chất Ferrari dù sở hữu diện mạo khác biệt. CZ26 được phủ lớp sơn bạc hiệu ứng như kim loại lỏng, kết hợp các chi tiết màu đỏ trên nắp ca-pô, cản trước, cùm phanh và khe hút gió phía sau.

Khoang cabin chủ yếu sử dụng tông đen. Các điểm nhấn màu đỏ trên ghế tạo sự tương phản với tổng thể tối màu, đồng thời kết nối thiết kế nội thất với ngoại thất. Nền tảng của CZ26 là Ferrari SF90 Stradale, mẫu siêu xe plug-in hybrid sở hữu động cơ V8 kết hợp 3 motor điện, cho tổng công suất 986 mã lực.

Hệ thống truyền động đi cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây. Tuy nhiên, Ferrari gần như thay đổi hoàn toàn diện mạo nguyên bản của SF90 để tạo nên CZ26. Ferrari cho biết CZ26 được phát triển dựa trên ý tưởng kết hợp tinh thần thiết kế công nghiệp Italy thập niên 1970 với hình dáng của một siêu xe hiện đại.