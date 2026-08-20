VETC và ePass thu phí quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng: Hiệp hội vận tải ô tô chỉ thẳng vấn đề

Những ngày qua, người dùng dịch vụ thu phí không dừng VETC và ePass phản ánh về việc phải đóng phí quản lý tài khoản hàng tháng kể từ ngày 1/8.

Cụ thể, khách hàng cá nhân sẽ chịu mức phí 6.600 đồng/tháng cho mỗi ví. Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, mức phí này cao hơn, ở mức 66.000 đồng/tháng khiến cho nhiều người dùng bức xúc.

Đối với khách hàng cá nhân, phí dịch vụ là 6.600 đồng/tháng/ví, tương đương 79.200 đồng/năm/ví; Với khách hàng tổ chức/doanh nghiệp, phí dịch vụ là 66.000 đồng/tháng/ví, tương đương 792.000 đồng/năm/ví. Mức phí trên đã bao gồm VAT.

Trạm thu phí Liêm Tuyền. Ảnh: TA

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết, việc doanh nghiệp thanh toán như Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money... phải áp dụng khoản phí liên kết với tài khoản giao thông không phù hợp với Luật về giá và lệ phí. Nếu thu thêm khoản phí này là quá vô lý.

"Doanh nghiệp không có thẩm quyền quyết định thu phí nào cả, muốn thu thêm phí phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định", ông Uy cho biết.

Theo ông Uy, chủ trương của Chính phủ đang cân nhắc, xem xét giảm mức thu phí và lệ phí cho người dân và doanh nghiệp, liệu việc thu thêm khoản phí này có trái với Chủ trương không?

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí hiện đang hưởng lợi rất nhiều từ tài khoản của người dân và doanh nghiệp bởi số tiền rất lớn đã nạp vào Ví điện tử giao thông. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cần phải được hưởng lợi từ các đơn vị dịch vụ này bằng các khuyến mại khác mới thoả đáng.

Công ty Cổ phần VETC, đơn vị thành viên của Công ty CP Tasco đang vận hành hệ thống thu phí không dừng ETC lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 75% thị phần với 136 trạm thu phí và 765 làn thu phí cao tốc, đã lên tiếng với báo chí giải thích rằng: "Đây là khoản để bù chi phí vận hành ví điện tử, "không phải nguồn lợi nhuận".

Tuy nhiên, ông Uy cho rằng, Nghị định 119/2024/NĐ-CP đã thiết lập cơ chế chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng.

Cụ thể, Điều 19 của Nghị định 119 quy định, chi phí tổ chức, quản lý, giám sát thu tiền sử dụng đường bộ bao gồm chi phí dành cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán; mức chi phí cụ thể được xác định trong hợp đồng giữa nhà cung cấp và đơn vị quản lý thu.

Tại Điều 17, sau khi đối soát hằng ngày, nhà cung cấp chuyển doanh thu thu tiền sử dụng đường bộ cho đơn vị quản lý thu sau khi trừ chi phí tổ chức, quản lý, giám sát.

Như vậy, khoản phí riêng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã được khấu trừ, thanh toán từ doanh thu thu phí giữa các bên ký kết cung cấp dịch vụ thu phí.

Ngoài ra, Thông tư 34/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng) cũng đã thể hiện cơ chế này đối với tiền dịch vụ sử dụng đường bộ: nhà cung cấp chuyển doanh thu cho đơn vị quản lý thu sau khi trừ chi phí dịch vụ thu theo hợp đồng. Riêng phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, Thông tư dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về thu phí sử dụng đường cao tốc.

Trước đó, đại diện VETC cho biết, khách hàng có thể giữ nguyên thẻ VETC và tài khoản giao thông, đồng thời lựa chọn liên kết thẻ tín dụng thay cho Ví điện tử VETC. Với phương án này, VETC hiện không thu phí dịch vụ quản lý tài khoản.

Điều này có nghĩa, khách hàng không bắt buộc phải sử dụng Ví điện tử VETC và trả 6.600 đồng/tháng nếu lựa chọn phương thức thanh toán không tiền mặt khác được VETC hỗ trợ.

Với ePass, tài khoản giao thông ePass có thể kết nối với nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có Ví điện tử Viettel Money, thẻ tín dụng quốc tế và một số phương thức khác được ePass hỗ trợ như ví điện tử MoMo, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.