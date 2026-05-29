Ferrari đặt cược vào xe điện và nhận cái kết gây tranh cãi nhất lịch sử hãng

Ngay từ trước thời điểm ra mắt, Jony Ive từng thừa nhận Ferrari Luce sẽ là mẫu xe gây nhiều tranh luận. Tuy nhiên, phản ứng dữ dội mà mẫu xe này nhận phải dường như vượt ngoài dự đoán, đặc biệt khi cả cựu lãnh đạo Ferrari lẫn nhiều nhân vật nổi tiếng tại Italy đều công khai chỉ trích thiết kế của xe.

Trái với ngoại thất gây tranh cãi, khoang cabin của Luce lại nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách tối giản nhưng thực dụng hơn. Ferrari đưa trở lại hàng loạt nút bấm, công tắc và cần gạt vật lý thay vì phụ thuộc quá nhiều vào điều khiển cảm ứng như trên nhiều mẫu xe gần đây. Công ty thiết kế LoveFrom của Jony Ive được đánh giá cao ở cách tổ chức không gian nội thất và trải nghiệm người dùng trên mẫu xe này.

Cựu giám đốc Ferrari - ông Luca di Montezemolo chê siêu xe mới của hãng xấu đến mức chẳng ai muốn "nhái" thiết kế.

Người phản ứng gay gắt nhất là Luca di Montezemolo, cựu Chủ tịch kiêm CEO Ferrari giai đoạn 1991-2014. Ông cho rằng Ferrari đang đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc thương hiệu. “Nếu nói hết suy nghĩ thật của mình, tôi sẽ làm tổn thương Ferrari”, ông chia sẻ với truyền thông Italy. Montezemolo còn mỉa mai rằng đây là mẫu Ferrari hiếm hoi mà “ngay cả người Trung Quốc cũng không muốn sao chép thiết kế”, phát biểu được cho là nhắm tới Xiaomi - hãng từng bị nhận xét có thiết kế YU7 giống Ferrari Purosangue.

Không chỉ giới chuyên môn, Ferrari Luce còn khiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Italy Matteo Salvini lên tiếng trên mạng xã hội X. Ông cho rằng mẫu xe “không có chút gì giống Ferrari” và đặt dấu hỏi về hướng đi “đổi mới” mà thương hiệu ngựa chồm đang theo đuổi.

Sau màn ra mắt của Luce, cổ phiếu Ferrari cũng biến động mạnh khi giảm 8,4% tại Italy và khoảng 5,1% tại Mỹ. Dù vậy, Ferrari vẫn kỳ vọng mẫu xe điện đầu tiên của hãng sẽ giúp tiếp cận nhóm khách hàng giàu có mới, đặc biệt là những người quan tâm tới xu hướng điện hóa và môi trường.

Ferrari Luce là mẫu siêu xe thuần điện đầu tiên của hãng sở hữu cấu hình 4 cửa, 5 chỗ ngồi. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.026 x 1.999 x 1.544 mm cùng chiều dài cơ sở 2.961 mm. Mẫu xe sử dụng hệ thống 4 mô-tơ điện phát triển từ siêu xe F80, cho tổng công suất 1.035 mã lực và mô-men xoắn 990 Nm. Dù nặng tới 2.260 kg, Luce vẫn có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây.

Xe được trang bị bộ pin 122 kWh, nền tảng điện áp 800V và hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp thêm 70 kWh chỉ trong khoảng 20 phút. Phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 530 km theo chuẩn WLTP.

Một trong những công nghệ đáng chú ý nhất trên Luce là hệ thống tái tạo âm thanh động cơ. Thay vì phát âm thanh giả lập qua loa như nhiều mẫu xe điện khác, Ferrari sử dụng cảm biến gia tốc độ chính xác cao đặt ở trục sau để ghi nhận rung động thực tế từ các bộ phận cơ khí quay. Dữ liệu sau đó được xử lý và khuếch đại theo nguyên lý tương tự guitar điện nhằm tạo ra chất âm đặc trưng cho xe.

Tại châu Âu, Ferrari Luce có giá khởi điểm từ 520.000 Euro (khoảng 15,9 tỷ đồng) và dự kiến mở bán vào cuối năm nay.