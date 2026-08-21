Bảng giá Honda Vision tháng 8/2026: Rẻ dưới mức đề xuất trong "tháng cô hồn"

Tháng 8/2026 cũng trùng với tháng 7 âm lịch – thời điểm mà theo quan niệm của nhiều người Việt, người mua thường hạn chế sắm sửa tài sản hoặc phương tiện mới. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều đại lý đang triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng mua Vision.

Theo khảo sát, một số đại lý hiện áp dụng mức giảm trực tiếp vài trăm nghìn đồng cho khách hàng mua xe. Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy Honda Vision cập nhật trong tháng 8/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Vision Tiêu chuẩn 31,506,545 31,100,000 -406,545 Vision Cao cấp 33,175,637 33,100,000 -75,637 Vision Đặc biệt 34,550,182 34,100,000 -450,182 Vision Thể thao 36,808,363 36,400,000 -408,363

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau tùy từng đại lý, khu vực và chính sách khuyến mại tại thời điểm mua xe.

Honda Vision 2026 hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản. Trong đó, phiên bản Thể thao có giá bán cao nhất và sở hữu một số điểm khác biệt đáng chú ý so với hai phiên bản còn lại.

Đáng chú ý nhất là Vision Thể thao được trang bị bánh trước 16 inch, trong khi các phiên bản khác sử dụng bánh 14 inch. Thiết kế này giúp chiều cao yên xe tăng lên 785 mm, cao hơn mức 761 mm trên các phiên bản còn lại, mang đến tư thế ngồi đậm chất thể thao và góp phần tôn dáng người lái.

Bên cạnh những khác biệt về thiết kế, các phiên bản Vision 2026 đều sử dụng bộ khung eSAF thế hệ mới. Theo Honda, kết cấu khung này giúp tăng độ ổn định cho xe nhưng vẫn duy trì trọng lượng nhẹ. Xe được trang bị cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình LCD nhỏ, hiển thị các thông số cần thiết trong quá trình vận hành.

Về trang bị tiện ích, phiên bản Tiêu chuẩn vẫn sử dụng khóa cơ truyền thống, trong khi các phiên bản Vision 2026 còn lại được tích hợp chìa khóa thông minh Smart Key. Xe cũng có hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc, giúp người dùng thuận tiện sạc điện thoại hoặc các thiết bị cầm tay khi cần.

Về hệ thống phanh, Honda Vision 2026 sử dụng phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau, đáp ứng nhu cầu vận hành an toàn và ổn định trong điều kiện sử dụng hàng ngày.