Bị chê không xứng mang logo Ferrari, xe điện Luce vẫn "cháy hàng"

Bất chấp những tranh cãi về thiết kế ngay từ khi ra mắt, mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari mang tên Luce vẫn ghi nhận sức hút đáng kể trên thị trường. Theo Financial Times, toàn bộ gần 500 chiếc dự kiến sản xuất trong năm đầu tiên đã được khách hàng đặt mua chỉ sau khoảng hai tháng mở bán.

Nguồn tin cho biết Ferrari không tập trung vào nhóm khách hàng truyền thống mà hướng đến những đối tượng mới, đặc biệt là giới công nghệ tại Mỹ và tầng lớp siêu giàu ở Trung Quốc - các thị trường có mức độ chấp nhận xe điện cao. Hãng cũng phủ nhận thông tin cho rằng khách hàng phải mua Luce để duy trì quyền ưu tiên đối với những mẫu xe giới hạn trong tương lai.

Ferrari đặt mục tiêu bán khoảng 2.500 chiếc Luce đến năm 2030, tương đương khoảng 600 xe mỗi năm, đóng góp khoảng 5% tổng doanh số thường niên của hãng.

Trước đó, Luce từng tạo ra nhiều tranh cãi khi ra mắt vào tháng 5/2026. Thiết kế khác biệt của mẫu xe bị không ít người dùng mạng xã hội và giới chuyên môn chỉ trích, thậm chí một cựu chủ tịch Ferrari còn cho rằng chiếc xe không phù hợp với biểu tượng "Ngựa chồm". Nhiều ý kiến cũng so sánh Luce với các mẫu crossover phổ thông có giá bán thấp hơn đáng kể.

Bên cạnh những phản ứng trái chiều về ngoại hình, sự kiện ra mắt trực tuyến của Ferrari còn gặp một số trục trặc kỹ thuật, khiến cổ phiếu hãng có thời điểm giảm hơn 8%. Dù vậy, kết quả kinh doanh ban đầu cho thấy Luce vẫn đang trở thành một trong những dự án xe điện thành công nhất của Ferrari.

Theo kế hoạch, chiếc Ferrari Luce thương mại đầu tiên sẽ được bán đấu giá tại Monterey Car Week vào tháng tới. Phiên bản thuộc chương trình cá nhân hóa Tailor Made này được phát triển nhằm phục vụ hoạt động từ thiện và được kỳ vọng đạt mức giá hơn 1,1 triệu USD.